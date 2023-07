Conidoni, Galà per gli sposi a Villa Perara con Umberto Smaila e la sua band: domenica 6 agosto il Gruppo Valentour ospiterà 15 coppie per un evento indimenticabile

Le tende velate bianche per mirar le stelle, i sapori della tradizione, l’eleganza dei giardini vista mare, l’impeccabile servizio e la romantica location sono gli ingredienti che rendono Villa Perara indimenticabile.

Il gruppo Valentour, reduce dal riconoscimento di “Best Newcomer Award 2022” per il Sentido Michelizia Tropea Resort, ha il piacere di annunciare un evento senza precedenti: il Gala’ in Villa, gratuito per le quindici fortunate coppie di futuri sposi che per prime invieranno un messaggio Whatsapp al numero 351/5709522. L’invito è esteso a tutti gli sposi alla ricerca di un nuovo stile del wedding. Il gruppo Valentour, sempre alla ricerca dell’eccellenza e dell’originalità per i suoi ospiti, ha dato vita ad una Villa Perara 2.0: Una nuova visione per gli eventi nel cuore dell’ospitalità.

<<Abbiamo deciso di stravolgere e rinnovare il modo tradizionale di fare eventi, portando la nostra pluriennale esperienza nell’ospitalità a un livello completamente nuovo. Vogliamo rendere ogni celebrazione speciale un’esperienza unica ed emozionante, mettendo al centro l’amore e l’attenzione per i dettagli>> dichiara Deborah Valente, fondatrice di Valentour

Ad arricchire l’evento il poliedrico Umberto Smaila e la sua band. Un tuffo tra i più grandi successi musicali a bordo piscina, degustando i più prelibati ed eleganti piatti proposti dallo chef.

Un vortice di emozioni tra sapori e musica per far assaporare ai futuri sposi la bellezza, la professionalità e l’esperienza ventennale di un team di successo, per il più importante giorno della loro vita.

Non resta che precipitarsi a prenotare per vincere un’emozione a Villa Perara firmata Valentour.