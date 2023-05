Il 21 maggio apertura delle dimore storiche: tra queste Palazzo Murmura a Vibo Valentia

Domenica 21 maggio appuntamento con le dimore storiche. In questa occasione sarà possibile visitare il più grande e diffuso patrimonio artistico: le dimore gentilizia. Anche la Calabria aderisce alla giornata con numerose aperture. Tra le dimore coinvolte abbiamo palazzo Murmura a Vibo Valentia, elegante edificio della fine del 700 oggi Casa Museo Antonino e Maria Murmura. Gli ospiti avranno accesso gratuito a tutte le aree del palazzo: saloni di rappresentanza, biblioteca storica e moderna, angolo del poeta Pasquale Enrico Murmura, archivio del Senatore Antonino Murmura e giardino all’italiana con vecchia torre e limonaia in corso di ristrutturazione. La giornata sarà l’occasione per conoscere la storia della famiglia Murmura di cui si conservano preziose testimonianze relative soprattutto ai tre membri più importanti che hanno illustrato anche la città: l’onorevole Pasquale deputato giolittiano per tre legislature, Pasquale Enrico, poeta dannunziano e romanziere morto a soli 21 anni e Antonino, senatore per sette legislature (dal 1968 al 1994) e costituzionalista.