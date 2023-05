A Tropea il Festival Corale della Costa degli Dei: da domenica 28, da tutta la Calabria per sfilare nel principato

Da tutte e cinque le province calabresi per intonare cori gospel, canti gregoriani e popolari e a cappella ed emozionare il salotto diffuso del Principato attraverso la magia delle Voci bianche e la potenza di tenori, bassi e soprani. Domenica 28 a Tropea arriva il Festival Corale della Costa degli Dei.

Poter ospitare eventi di qualità come questi – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – era e resta motivo di grande soddisfazione perché confermano la percezione che ovunque si continua ad avere di Tropea: una destinazione turistica, esperenziale e culturale fruibile 365 giorni l’anno.

Promosso dall’Associazione Melody in collaborazione con OCC Organizzazione Cori Calabria, l’evento si inserisce nell’ambito del Filadelfia Festival, concorso itinerante, ospitato quest’anno nel Principato e che sta vedendo confrontarsi, per la XIV edizione, giovani talenti musicali, studenti di licei musicali, classi di musica ed istituti privati, provenienti da tutta la Calabria.

Domenica 28 maggio alle ore 17 nel centro storico si esibiranno l’Ensemble Vocale ABC di Bovalino diretto dal direttore Costantino Scaglione; il coro Maria Santissima di Romania di Tropea, guidato dal direttore Sonia di Sansa; da Cosenza con la direzione di Saverio Tinto il coro Aura Artis e quello del Liceo Lucrezia della Valle; da Soriano il Dominicus, coro diretto da Gianfranco Cambareri. Petilia Policastro, in provincia di Crotone, sarà rappresentato dal coro Gaudemus diretto da Domenico Scordamaglia. Dalla Città di Pitagora si esibirà il Shining Voice Gospel Choir di Floriana Mungari; da Reggio Calabria il coro voci bianche Millenote diretto da Roberto Caridi. Parteciperanno al Festival anche le voci del coro Giovanile Calabrese e di Ancillae Domini di Lamezia Terme con direttore Licia di Salvo.

Alle ore 18,30 si terrà la sfilata dei Cori che partirà da Piazza Vittorio Emanuele. Il Principato ospiterà la prima esecuzione assoluta a cori riuniti del brano Ruah composto per l’occasione dal Maestro Diego Ventura. Il concerto conclusivo si terrà nella cattedrale Maria Santissima di Romania.

DOMENICA 21 L’OFFERTA MUSICALE DI VENEZIA. Con inizio alle ore 20, la Cappella dei Bianchi di S.Nicola ospiterà l’esibizione di Nicola Lamon all’Organo su Intendomi chi può che m’intend’io da I Fiori Musicali di G. Frescobaldi (1583-1643). Durante la serata saranno esposte le opere figurative degli artisti austriaci elaborate per la nuova edizione del Symposium tenutosi nel Principato dal 15 maggio.

MARTEDÌ 23 NUOVO APPUNTAMENTO STAGIONE CONCERTISTICA. Per la 28esima edizione di Tropea Musica di esibirà al pianoforte Daniele Paolillo. L’appuntamento è alle ore21,30 a Palazzo Santa Chiara. Le musiche sono quelle di Schumann (Fantasia in do maggiore op. 17), di Bach – Brahms (Ciaccona in re min. per mano sinistra), Brahms (Rapsodia op. 79 n. 2 in sol minore), Liszt (Rapsodia Ungherese n. 6), Il Sequestro Matarazzi, nell’Inferno dell’Anonima SpA, di Pietro Melia.