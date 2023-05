“En plein air”, il Principato ospita il festival internazionale: per “Tropearte” pittori da tutto il mondo

En plein air, letteralmente all’aria aperta. Parte dagli Stati Uniti d’America la candidatura della destinazione Tropea quale location suggestiva per una particolare residenza artistica con novelli Van Gogh, Monet, Renoir e Cézanne, tra i più celebri pittori di dipinti realizzati all’aperto, provenienti da tutto il mondo ed ispirati all’esperienza Tropea.

“È per noi ulteriore motivo d’orgoglio – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – essere stati scelti per questa full immersion esperienziale che siamo certi restituirà immagini e punti di vista originali della nostra Tropea, raccontata attraverso il linguaggio universale dell’arte e dell’estro, dagli speciali ospiti che ci prepariamo ad accogliere”.

L’evento è promosso da Francesco Femia, autentico esempio di turismo del ritorno. Nato da genitori calabresi di Gioiosa Ionica che dopo aver vissuto e lavorato in America dove, era direttore di un istituto che studia i cambiamenti climatici a Washinton, venuto in vacanza con la moglie a Tropea ha deciso di acquistare una casa, nel centro storico e rimanere a vivere qui, in Calabria.

Da lunedì 23 a sabato 28 ottobre. Si terrà in quella settimana l’evento promosso che porterà i creativi in Calabria per ritrarre, a suon di tavolozze, colori, acquerelli e pennelli, la città con i suoi scorci, le sue maschere antropopaiche poste sui portali dei palazzi nobiliari, gli affacci, caratteri e volti.

L’ultimo giorno a Palazzo Santa Chiara si terrà la mostra complessiva delle opere che saranno timbrate, realizzate durante la residenza artistica.

Ogni artista avrà la possibilità di farsi conoscere attraverso la propria arte ad un pubblico internazionale. Ogni tela realizzata sarà anche timbrata per la validazione all’evento. Il sito dedicato all’evento è https://tropearte.com/.