Premiazione studenti reggini vincitori concorso Aido 2026

Il Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule presieduto da Nicola Pavone in collaborazione con il Lions Club Reggio Calabria Host presieduto da Giuliana Barberi ha organizzato per il corrente anno scolastico 2025/2026 il concorso “Salvatore Versace” dal titolo “AIDO: Un Si Oggi una Vita Domani” rivolto agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Città di Reggio Calabria. L’ iniziativa ha avuto il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria, della Città metropolita di Reggio Calabria e della Città di Reggio Calabria ed il supporto di quindici partners. Al concorso hanno partecipato tutte le Scuole Secondarie Superiori della Città e numerosi Istituti Comprensivi: Liceo Scientifico “Da Vinci”, Liceo Scientifico “A. Volta”, Liceo “T. Campanella – Preti Frangipane”, Convitto Nazionale “T. Campanella” con le sue tre articolazioni: primaria, secondaria di primo e secondo grado, Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, Polo tecnico professionale “Righi – Boccioni/Fermi”, Istituto Tecnico economico “Piria – Ferraris/ Da Empoli”, Istituto Tecnico Tecnologico “Panella – Vallauri”, Centro Provinciale Istruzione Adulti “Stretto Tirreno Ionio”, Istituti Comprensivi: “O. Lazzarino” Gallico, “Vitrioli Principe di Piemonte – Galilei Pascoli”, “De Amicis – Bolani”, “Radice – Alighieri” Catona e “B. Telesio”. La Commissione esaminatrice è stata composta da Nicola Pavone (presidente), Giuliana Barberi, Rosa Maria Perrone, Antonio Palmenta, Pasquale Conti, Anna Federico, Santa Giannazzo, Mariantonia Morabito e Francesco Puntillo. La cerimonia della premiazione degli studenti vincitori si volgerà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 9:00 presso l’aula magna a piano terra del Dipartimento Diceam Ingegneria in via Zehender Località Feo di Vito di Reggio Calabria. Il servizio di hostess/steward sarà a cura degli studenti dell’ I.T.E. “R. Piria – Ferraris/da Empoli”. Dopo i saluti delle Autorità civili, religiose e lionistiche – Patrocinanti e Partners si avranno la proiezione del cortometraggio “Briciole al Cielo ed alcune testimonianze. A seguire gli interventi dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti delle Scuole partecipanti. Al termine la proiezione degli elaborati (spot) e la cerimonia della Premiazione dei numerosi e bravi studenti reggini vincitori del concorso.