Il graphic novel “1970. La Rivolta di Reggio Calabria” inserito nella mostra del Premio Romics 2026

La giornalista e architetto Antonella Postorino, autrice del Graphic Novel 1970. La Rivolta di Reggio Calabria, e l’illustratore e coautore Marco Barone parteciperanno alla 36ª edizione di Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026.

L’opera, pubblicata da Laruffa Editore, è stata inserita nella mostra dedicata ai fumetti partecipanti al Premio Romics. Pur non rientrando tra i finalisti, il graphic novel è stato incluso nel percorso espositivo ufficiale, un riconoscimento che ne valorizza la qualità narrativa, la ricerca storica e la forza visiva.

Una storia che riapre una memoria collettiva

Ambientata durante il Cinquantenario della Rivolta di Reggio Calabria, la narrazione segue Cris, che vede riaffiorare i ricordi frammentati di quei giorni di tensione e violenza. Da bambina, durante uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, fu salvata da un uomo misterioso, svanito tra i fumi dei lacrimogeni.

Il suo ritorno alla memoria diventa un’indagine personale e civile: tra ironie, rimproveri e apparizioni inattese, Cris intraprende un viaggio che la conduce dentro una verità poco raccontata, tra drammi, illusioni e delusioni di un popolo lasciato solo. Rivive la morte di figure simboliche della città, l’arrivo dei carri armati, la tensione che attraversò Reggio Calabria e il peso di una storia rimasta senza riscatto.

La presenza degli autori al festival

Postorino e Barone saranno presenti alla mostra per incontrare lettori, appassionati e operatori del settore. Il pubblico potrà approfondire:

il lavoro di ricostruzione storica e giornalistica;

il processo creativo che ha guidato la realizzazione della graphic novel;

il valore della memoria civile raccontata attraverso il linguaggio del fumetto.

Romics 2026

Romics è uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al fumetto, all’animazione e alla cultura pop. L’edizione primaverile si terrà dal 9 al 12 aprile 2026, mentre quella autunnale è prevista dall’1 al 4 ottobre 2026. Il festival propone mostre, incontri, premiazioni e un ricco programma culturale che coinvolge autori, editori e professionisti del settore.