Le manifestazioni estive del Comune di Campo Calabro

Cominciata il 15 giugno con l’evento “ Campo Calabro Città dello Sport” che ha visto coinvolte centinaia di persone fra ospiti ed atleti in sette location sportive, la stagione estiva di Campo Calabro comincia ad entrare nel vivo .Trascorsa e già celebrata la partecipatissima Festa di S. Antonio , priva quest’anno dei tradizionali fuochi artificiali, i festeggiamenti continuano con il programma della Festa della Maddalena, Santa Patrona di Campo Calabro e le cui manifestazioni civili, tradizionalmente a cura dell’Amministrazione Comunale comprendono nel programma “Campo Calabro in Festa” 4 serate di eventi ( un “salotto” culturale del CIF, un concerto jazz, una commedia della Compagnia dei Sorrisi, uno spettacolo di artisti di strada, un quiz a premi per ragazzi e famiglie) tra i quali spicca il concerto finale di Marco Ligabue assegnato dalla Città Metropolitana.

Altre e numerose le iniziative in programma nei giorni successivi a partire dalla gara di tiro di carabina dell’Associazione Green Light e la Festa della Vita a cura dell’Associazione Nuova Solidarietà e dalle celebrazioni civili per San Giuseppe nella popolosa frazione di Campo Piale. L’intermezzo della commemorazione del Giudice Antonino Scopelliti, che l’8 e 9 agosto verrà ricordato con un concerto di archi nella prestigiosa cornice di Forte Pignatelli e la Santa Messa del giorno 9, interrompe oramai dal 1991 gli intrattenimenti estivi che riprendono con gli eventi promossi il 12 e il 13 agosto dall’Associazione Passione Civile , una serata musicale promossa sempre nel programma Campo Calabro in Festa che oramai è tradizione del Parco Urbano nella Frazione di Timpanari. Concludono tradizionalmente l’estate sul finire del mese di agosto l’attesissima Festa della Madonna del Carmelo nel caratteristico borgo di Musalà ed una manifestazione culturale , legata ai Caffè Letterari del Circolo Reghium Iulii a Forte Pignatelli.

Molti programmi delle manifestazioni meno prossime sono ancora in progress , sottolinea il Sindaco Sandro Repaci, ma a parte il blocco degli eventi del programma “Campo Calabro in festa”, direttamente sostenuto dall’amministrazione e reso noto dal 13 luglio , associazioni congreghe e comitati festa sono al lavoro per garantire serate estive piacevoli ai campesi ed a quanti tornano in paese da fuori o lo visitano. Abbiamo avuto cura, sulla base delle richieste di spazi per eventi già pervenute a non sovrapporre le manifestazioni in maniera che dal 15 giugno sino al 6 settembre complessivamente siano garantite ben 36 serate in diversi luoghi del paese. Tutte le manifestazioni hanno ricevuto il nostro patrocinio e i canali social del comune stanno pubblicizzando gli eventi man mano che riceviamo i programmi definitivi

“Sia pur nella limitatezza estrema delle risorse e nelle tradizionali criticità della stagione estiva – conclude il Sindaco – garantire questi eventi è un impegno imponente per il Comune : gestione della viabilità, attrezzature, ordinanze, garanzie per la sicurezza dei cittadini , illuminazione, spazzamenti e gestione delle imponenti quantità di rifiuti che si producono durante le sagre, lavoro degli uffici , straordinario del personale addetto ai servizi comportano impegno di risorse economiche, strumentali ed umane di non poco conto oltre ai costi indotti dalle manifestazioni delle quali il comue si è fatto come ogni anno carico. Tutto ciò per una amministrazione non è da poco conto. Perché una cosa è stare sui social, ben altro è compiere assumersi responsabilità e compiere atti amministrativi. E per questi non ci sono i social. C’e l’albo pretorio. “