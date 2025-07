La Sagra del Tartufo itinerante fa Tappa a Martone: Un Viaggio nel Gusto e nella Tradizione

La magia del tartufo e il suo sapore unico sono pronti ad avvolgere Martone in una serata dedicata all’eccellenza gastronomica. Venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 19:00, Piazza Matteotti si trasformerà nel cuore pulsante della “Sagra del Tartufo”, un evento itinerante ed imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.

Organizzata con passione e dedizione dalla Proloco per Martone Santa Maria di Bucito, presieduta da Antonio Imperitura, in collaborazione con l’Associazione ‘Calabria Eventi e non solo’, e con il prezioso patrocinio del Comune di Martone. La sagra promette un’esperienza sensoriale completa, i visitatori avranno l’opportunità di degustare il famoso tartufo, preparato secondo la ricetta tradizionale.

“Siamo entusiasti – afferma il Presidente della Proloco Imperitura – di ospitare la Sagra del Tartufo nella nostra piazza. Questo evento non è solo un’occasione per promuovere le eccellenze culinarie, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione delle nostre radici. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi conquistare dai sapori autentici e dolci della Calabria”.

Un’atmosfera di festa che renderà omaggio alla ricchezza del patrimonio locale. Un’opportunità unica per immergersi nella splendida cornice di Martone.

Non mancate all’appuntamento con il gusto e la convivialità: venerdì 11 luglio, ore 19:00, Piazza Matteotti, Martone.