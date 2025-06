“La notte delle Muse”: a Taurianova un viaggio tra arte, emozioni e filosofia

Il 19 giugno, la suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti di Taurianova (RC) ha ospitato “La

notte delle Muse”, un evento di grande spessore culturale e artistico, che ha saputo fondere in

un’unica, intensa esperienza i linguaggi della musica, della poesia, della danza e dell’arte

multimediale. Una serata all’insegna della bellezza e della riflessione, inserita nel cartellone del

Maggio dei Libri taurianovese, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura guidato da Maria

Fedele e dell’Amministrazione comunale.

Ideato e curato da Marzia Matalone, docente e membro della Società Filosofica Italiana, lo

spettacolo ha preso le mosse dalla Teoria degli umori di Ippocrate, padre della medicina antica, per

dar voce e corpo ai quattro elementi naturali – aria, acqua, fuoco e terra – associati ai quattro umori

fondamentali: sangue, flegma, bile gialla e bile nera. Un impianto concettuale antico, ma ancora

oggi affascinante per la sua capacità di legare la natura, le emozioni e la salute umana.

Attraverso un raffinato intreccio di registri espressivi, “La notte delle Muse” ha portato in scena la

potenza della conoscenza filosofica e la forza terapeutica dell’arte. Ogni sezione è stata introdotta

da riflessioni su temi profondi: il rapporto tra natura e sentimento, l’arte come strumento di cura e

specchio dell’interiorità umana.

Le letture poetiche, affidate alle coinvolgenti performance di Assunta Spirlì e Massimiliano

Penna, hanno dato spessore e intensità alle parole, trasformandole in veicoli di emozione e

pensiero. A rendere visibile l’invisibile, la danza: Maria Laura Morano, con grazia e potenza, ha

interpretato coreografie ispirate ai quattro elementi, restituendo in movimento la simbologia e

l’energia di ciascuno di essi. Un’interpretazione che ha incantato il pubblico per la sua capacità di

tradurre in gesto il legame profondo tra emozione e natura.

Le esibizioni e l’accompagnamento musicale, a cura di Maria Tramontana e Nino Tramontana,

hanno conferito ulteriore intensità allo spettacolo, intrecciando atmosfere antiche ed elementi più

contemporanei, ma semanticamente interconnessi all’anima del progetto, con perizia tecnica e

grande sensibilità, esaltando ogni momento della serata.

L’evento è stato sapientemente presentato da Marzia Matalone – anche ideatrice del progetto – e

Antonella Ferraro, docenti e appassionate di scrittura, mentre la gestione tecnica è stata affidata e

curata da Nello Formica.

“La notte delle Muse” si è rivelata un momento di rara bellezza e profondità: uno spazio in cui l’arte

ha saputo parlare all’anima, curare, illuminare, emozionare.

Un viaggio estetico e filosofico che ha lasciato il segno nel cuore del pubblico, restituendo il senso

più autentico del fare cultura: accendere la mente e nutrire lo spirito, anche nei momenti più bui

dell’esistenza.