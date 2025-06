“Tutti pazzi per Elena! Happening”. Domenica 22 giugno ore 19.30 nel Centro Studi “Elisa Scali”

Tutti pazzi per Elena! Happening è la puntata live del programma radiofonico ideato e condotto dai coordinatori dell’Associazione Culturale Scholé Alessandra Scali e Francesco Tripodi, un itinerario di letture e riflessioni a partire dalle culture classiche, frutto della collaborazione tra Scholé e Radio Roccella. L’appuntamento è per domenica 22 giugno a partire dalle ore 19.30 nel giardino del Centro Studi “Elisa Scali” di Roccella Jonica, in via Umberto I al numero 106.

L’Happening, che giunge alla sua seconda edizione, è dedicato alla Cura, il tema dell’anno di Scholé che ci accompagnerà fino alla Scuola Estiva di luglio. Per le incursioni musicali dal vivo ci sarà il Duo Cum Corde composto da Francesco Scordamaglia al sax e Antonio Barresi alla chitarra.

L’iniziativa rappresenta l’occasione per ascoltare brani della letteratura greca e latina, da autori come Esiodo e Seneca, ma anche della narrativa e della poesia del mondo contemporaneo, testi di Svevo e Caproni, con l’obiettivo di interrogare la questione della “cura”, decisiva ieri così come oggi per poter costruire una convivenza felice e pacifica e per trovare il modo di riconciliarsi con il pianeta. L’Happening cade a un mese esatto dall’inizio della Scuola Estiva di Filosofia “Remo Bodei”, la cui XVI edizione aprirà i battenti il 22 luglio con la lezione inaugurale del direttore Bruno Centrone (Pisa) alle ore 18.00 nel salone dell’ex Convento dei Minimi di Roccella.