14-15-16 marzo weekend di studi della Associazione Culturale “Scholé di Roccella Jonica: “Guerra, migrazioni, ecocidio: un nesso per comprendere le guerre contemporanee”

Proprio nei giorni in cui i governi degli Stati europei fissano la corsa agli armamenti al primo posto dell’agenda politica, infilando ormai del tutto sotto il tappeto le priorità sociali e ambientali del vecchio continente e del mondo intero, e mentre dall’altra parte dell’Atlantico il Presidente USA parla esplicitamente di Terza guerra mondiale nel suo match spettacolare con Zelensky, non possiamo che rilanciare il progetto in progress “Perché la guerra?” che comincerà a metà marzo con il Week-end di Studi a cura di Gennaro Avallone (Università di Salerno). Già nel titolo dell’intervento si intrecciano questioni non separabili come quelle che riguardano i conflitti, l’ecologia e l’esodo: Guerra, migrazioni, ecocidio: un nesso per comprendere le guerre contemporanee. Il WE è organizzato dall’Associazione Culturale “Scholé” e si svolgerà il 14, 15 e 16 marzo nel Centro Studi “Elisa Scali” di Roccella Jonica, in via Umberto I, al numero 106, con inizio venerdì (14/03) alle ore 17.00 (info su www.filosofiaroccella.it). Tre giornate di confronto sul tema della guerra, inserite dunque in un progetto in divenire guidato dall’idea di riflettere sull’attualità di un regime globale che sta plasmando l’economia, le relazioni tra gli Stati e l’ambiente socio-ecologico.

Abbiamo pensato di dedicare l’iniziativa curata da Avallone ai civili palestinesi, che continuano a essere violentati da un centinaio di anni senza soluzione di continuità, nel silenzio sempre più assordante – e non meno violento delle bombe – che accompagna la comunità internazionale.

Il programma “Perché la guerra?” è pensato da “Scholé” insieme con Claudio De Fiores, costituzionalista dell’Università della Campania “Vanvitelli” e neo presidente del “Centro per la Riforma dello Stato”, col quale giusto un anno fa abbiamo organizzato un’anteprima su guerra e diritto. Il piano è quello di aggiungere nuove tappe, alimentando il percorso con iniziative su guerra, filosofia e storia, su guerra e mondo antico, su guerra, scienza ed economia. Un itinerario a medio e lungo termine, finalizzato ad affermare l’urgenza della pace come giustizia sociale e ambientale, come principio politico per una civiltà che si prenda cura dei propri disagi.