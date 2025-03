 “Viaggio nella Conoscenza. Ribellione e etica globale: voci di donne”: l’impegno della CISL della città Metropolitana di Reggio Calabria nel giorno dell’8 marzo

“Viaggio nella Conoscenza. Ribellione e etica globale: voci di donne” ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sulla condizione femminile attraverso la letteratura, la filosofia e la realtà contemporanea. Nausica Sbarra, Segretaria Generale CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel porgere i saluti ai convenuti, ha espresso la propria soddisfazione per la realizzazione dell’evento, evidenziando il valore della partecipazione attiva degli studenti, protagonisti indiscussi della serata e al contempo destinatari di quella fiducia attraverso il quale, l’impegno sociale del sindacato potrà rendere possibile la conquista di quei diritti che nel tempo hanno leso profondamente la libertà femminile.

A seguire, il sociologo Rao ha sottolineato l’importanza del riscatto sociale della donna, evidenziando come la cultura sia il principale strumento per affermare quotidianamente la libertà e il riscatto sociale. Antonella Zema, Segretaria regionale CISL Calabria, si è soffermata sull’importanza di intendere la Giornata internazionale della donna non come una festività ma come un momento di riflessione teso a ribadire l’importanza della lotta per garantire a tutte le donne i loro diritti. Il cuore dell’evento è stato il percorso letterario e filosofico proposto dalla Prof.ssa Maria Teresa Marra e dalla Prof.ssa Anita Barbieri. La Prof.ssa Marra ha presentato alcune figure femminili della tragedia greca, donne-simbolo di valori universali. Queste eroine, seppur dilaniate da tormenti interiori e spesso destinate a esiti tragici, hanno saputo infrangere gli stereotipi di una società maschilista che le voleva relegate al ruolo di custodi del focolare domestico, remissive e sottomesse. Particolare attenzione è stata dedicata alla figura di Antigone, emblema della disobbedienza civile e della lotta contro l’autorità politica. Antigone, vittima e al contempo eroina, ha ispirato molte altre figure femminili nel corso della storia, donne che hanno combattuto, spesso in solitudine, per i diritti e la giustizia contro i totalitarismi e le dittature.

Ne sono esempio le recenti vicende di Roya Heshmati, ragazza curda punita con 74 frustate per aver sfidato il regime in nome delle donne, e Mahsa Amini, fermata dalla polizia religiosa e morta dopo tre giorni di coma a seguito dell’arresto per non aver indossato correttamente il velo. La Prof.ssa Barbieri ha invece introdotto il pensiero della filosofa americana Martha Nussbaum, evidenziando la correlazione tra lo sviluppo delle capacità individuali, il benessere interiore e l’uguaglianza sociale. L’idea centrale di Nussbaum si basa su una teoria etica universale che pone al centro la virtù come sviluppo completo e fioritura della natura umana. La seconda parte della serata ha dato spazio alle letture curate dai giovani allievi ed ex allievi del Liceo Classico.

Le voci delle donne sono state interpretate da Martina Albanese e Irene Nucara, che hanno recitato cinque monologhi su Medea, Clitemnestra, Pandora, Arianna ed Elena, su testi ideati e scritti dalla stessa Martina. Successivamente, Sofia Apicella, Sofia Carlo e Pietro Romeo hanno letto alcune parti salienti della tragedia di Sofocle, tra cui il proemio “Lo scontro tra Antigone e Ismene” e “Antigone affronta Creonte”, oltre ad alcune riflessioni tratte dal pensiero di Martha Nussbaum. L’evento si è concluso con grande entusiasmo da parte del pubblico che ha accolto con partecipazione le interpretazioni e gli interventi proposti. Le numerose riflessioni emerse hanno evidenziato quanto il tema della ribellione femminile e dell’etica globale sia ancora oggi di straordinaria attualità, offrendo un prezioso spunto per il dibattito e l’approfondimento.