Il Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” incontra il prof. Dario Ianes del Centro Studi Erickson

Due pomeriggi ricchi di riflessioni e spunti preziosi, quelli vissuti dai docenti del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino. L’Aula Magna delle sede centrale del Polo, il Liceo Scientifico Zaleuco, ha avuto l’onore di ospitare il prof. Dario Ianes, docente di Pedagogia e Didattica Speciale alla Libera Università di Bolzano. Psicologo dell’educazione, è co – fondatore del Centro Studi Erickson. Si occupa di ricerca scientifica, formazione e supervisione sull’inclusione scolastica e sociale. Il tema dell’incontro è stato “Verso un’ecologia inclusiva per l’apprendimento significativo”, in cui il prof. Ianes ha presentato con un approccio semplice, diretto e coinvolgente quelle che sono le sei dimensioni che costruiscono il benessere e l’apprendimento in classe: investire nelle relazioni, negoziare obiettivi significativi, curare le emozioni, comporre il mosaico motivazionale, diventare metacognitivi e decidere l’organizzazione didattica. Un approfondimento decisamente “significativo”, che ha portato i docenti a rivedere il proprio ruolo in una società complessa e multitasking come quella odierna, che non richiede più una dinamica educativa in cui a prevalere è sempre il docente, con la sua spasmodica ansia di avere teste “ben piene”, ma una collaborazione “trialogica”: allievi – docenti – genitori, per giungere a delle teste “ben fatte”. Bisogna arrivare alla consapevolezza che il percorso didattico – formativo è un continuo confronto con le personalità degli allievi, con i quali si mettono in moto emozioni, vissuto, in uno scambio empatico, che dia valore alle differenze, per farle diventare quelle diversità costruttive, che arricchiscono il gruppo classe, compreso il docente, il quale diventa “coach” dei suoi studenti e non una mera controparte, senza stimoli, che non smuove l’autostima e la consapevolezza di se stessi, necessari per poter strutturare al meglio il proprio progetto di vita. Questo senza dimenticare il dialogo con la famiglia, perché la crescita educativa e culturale è una responsabilità di tutte e tre le parti sopra indicate. Sicuramente i suggerimenti del prof. Ianes sono stati preziosissimi se ne farà tesoro, perché il mestiere del docente, anche se spesse volte è bistrattato, in realtà ha una potenza emozionale così intensa sulle nuove generazioni, che anche una semplice parola o gesto può scatenare una tempesta di talenti o far cadere nell’abisso della demotivazione esistenziale. Attraverso la trasmissione, più autentica possibile, che i docenti fanno di loro stessi, coinvolgendo gli studenti in un approccio realistico della cultura, per farli sentire protagonisti attivi dell’apprendimento, secondo le loro tendenze e attitudini, si può sprigionare la più bella narrazione della loro vita, che sarà per sempre. A conclusione dell’incontro la Dirigente Serafino, nel ringraziare sentitamente il prof. Dario Ianes, con l’augurio di un prossimo evento nella sede del Polo Liceale, ha voluto donargli un quadro, realizzato, con la tecnica della “Ceramica Raku”, dal prof. Attilio Papandrea, docente di discipline plastiche del Liceo Artistico di Siderno, che rappresenta il rapimento di Kore da parte di Hades, per farla sua sposa.