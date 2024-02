Hospice in love. La cultura al servizio della vita

Mercoledì 14 Febbraio 2024, in occasione della Festa di San Valentino, c/o il salone dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, verrà realizzato lo SpazioLettura a cura del gruppo di lavoro della Fondazione Via delle stelle, amministrata dal Presidente dr Vincenzo Nociti, e dell’Associazione Culutrale “Rhegium Julii”, diretta dal Presidente Giuseppe Bova.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito dello “SpazioCultura…la Cultura che cura”, coordinato dalla dssa Francesca Arvino, sarà la prima di una serie di iniziative culturali che verranno realizzate grazie al prezioso contributo degli Artisti facenti parte della nota Associazione culturale reggina, a fronte della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra gli Enti coinvolti, con finalità umanitarie e di supporto morale agli ospiti ed alle relative famiglie.

Durante l’incontro, i poeti Daniela Scuncia e Francesco Tassone, introdurranno e svilupperanno il tema dell’amore attraverso un dialogo immaginale con la poetessa Emily Dickinson, che tanto ha celebrato questo sentimento in tutte le sue forme, accompagnati dalla confortevole presenza dei volontari Nicola Saggese e Alessia Genua e dalle melodiose note dell’arpa celtica suonata da M. Cristina Caridi.