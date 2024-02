Reggio, nominati Ambasciatori 2024 del Premio Nosside del Mondo: rappresentano Europa, America e Asia

Il Presidente prof. Pasquale Amato ha comunicato i nomi degli Ambasciatori del Premio Mondiale di Poesia Nosside per il 2024 nominati dalla Direzione Centrale del Progetto . La rosa entro cui sono scelti gli Ambasciatori del Nosside è quella ristretta dei Vincitori Assoluti del Premio, i quali non possono più partecipare al concorso dopo aver ottenuto il massimo riconoscimento.

Sono state nominate per la prima volta le tre Vincitrici della 38^ Edizione 2023: le italiane Lucia Arecchio di Reggio Calabria, Ornella Fiorini di Ostiglia (Mantova) e Loretta Stefoni di Civitanova Marche (Macerata).

Sono stati confermati: Gioacchino Amaddeo – Italia, Francisco Azuela – Messico-Bolivia, Stefano Baldinu – Italia, Giuseppe Cardello – Italia, Michele Carilli – Italia, Fredy Chikangana – Colombia, Davide Rocco Colacrai – Svizzera-Italia, Mukul Dahal – Nepal, Cassia Janeiro – Brasile, Ana Maria Gonzalez – Argentina, Alessandro Inghilterra – Italia, Alicja Kuberska – Polonia, David Lecona Rodriguez – Messico, Caterina Marina Neri – Italia, Alfredo Panetta – Italia, Angelo Rizzi – Italia-Francia, Antonio Rossi – Italia, Luis Carlos Suarez Reyes – Cuba.

Il prof. Amato ha tratteggiato le funzioni di questo “ramo particolare dell’albero sempre più universale del Premio dedicato alla poetessa locrese Nosside, illustrato dal logo del futurista reggino Umberto Boccioni e impreziosito dall’apporto dell’orafo crotonese Gerardo Sacco. Un trittico di livello mondiale che è in sintonia con la dimensione globale dell’unico Progetto dedicato ai poeti che si esprimono in qualsiasi lingua o idioma locale o minoritario del Pianeta Terra e in ogni forma di comunicazione (scritta, in video e in musica).

Gli Ambasciatori svolgono il compito, a titolo totalmente gratuito come tutti coloro che operano nell’ambito del Nosside, di collaborare nella promozione e diffusione del messaggio culturale del Nosside. Possono rappresentare in alcune circostanze il Premio su specifico mandato del Presidente e in totale sintonia con la strategia planetaria del Progetto, raffigurata dalla denominazione unica “Premio Mondiale di Poesia Nosside” e dal logo unico di Umberto Boccioni. Essi raffigurano nitidamente lo spirito del Nosside – dalle Alpi alle Ande e all’Himalaya, dal cuore del Mediterraneo al Mare dei Caraibi e alla pampa argentina – e la sua apertura senza confini alle lingue e culture del mondo”.