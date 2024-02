“La diversità, un valore da tutelare”: il 2 febbraio iniziativa a Bocale

Cultura sport e volontariato uniti per condividere un momento di riflessione sociale. In occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, il 2 Febbraio 2024 ore 17:00 presso il campo sportivo Domenico Pellicanò, via Campoli 2, Bocale RC, si è svolta la giornata dedicata a “La Diversità, una Ricchezza”, la giovanile maschile del Bocale Calcio ADMO è scesa in campo indossando coloratissimi calzini spaiati, simbolo di diversità ed inclusione. La giornata ideata e progettata dall’associazione Culturale Melany Art l’Oasi Creativa, vuole sensibilizzare tutti alla diversità intesa come ricchezza e valore aggiunto, e scardinare il senso di solitudine e isolamento, che spesso diventa pregiudizio, ed essere invece sprone al rispetto reciproco, e invito all’accettazione del diverso.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione ideatrice del progetto, la signora Pavone Teresa, che unitamente al dinamico e disponibile presidente Filippo Cogliandro ed al responsabile tecnico Enzo Bevacqua e a tutto lo staff della ASD Bocale Calcio ADMO ed al presidente Filippo Pollifroni dell’associazione Don Milani, ed all’Associazione ADMO Calabria, Associazione Donatori Midollo Osseo, con le sig.re Manuela De Lorenzo e Rita Saladino si è voluto lanciare un messaggio all’intera comunità “ La diversità è unicità, che come i calzini spaiati diversi per colore, lunghezza, forma e dimensione, non cambiano la natura delle cose, cosi Siamo tutti Diversi e proprio per questo Unici, Calzini Spaiati ma Mai Sbagliati”.