Reggio, approvato il progetto esecutivo della Archi-Ortì: l’opera finanziata dal Comune con i “Patti per il Sud”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo dell’intervento “Lavori per il collegamento della Viabilità Archi-Ortì.” L’approvazione della progettazione esecutiva è una notizia molto attesa dalla comunità residente nell’area collinare della città di Reggio Calabria.

Tale opera pubblica è stata programmata negli anni precedenti con apposite economie di Bilancio previste dall’Amministrazione Falcomatà, che ne finanziava, in Città Metropolitana, l’attività di progettazione. l’obiettivo preposto è la riqualificazione ed il ripristino di tale infrastruttura finalizzata all’incremento delle potenzialità attrattive della zona, di notevole valenza turistica, ambientale e paesaggistica, oltre che alla facilitazione del raggiungimento del noto borgo collinare.

I chilometri che separano il quartiere di Archi da Ortì sono meno di 10 e la sistemazione di questa frequentata arteria diviene strategicamente indispensabile per i numerosi abitanti che hanno scelto di non abbandonare il borgo collinare. Un efficace strumento, dunque, di contrasto allo spopolamento delle aree interne.

L’attività di realizzazione della nuova arteria stradale si completerà attraverso un’interlocuzione sinergica con il Comune di Reggio Calabria, tenuto conto che l’arteria rientra proprio nel demanio di proprietà del Comune stesso.

Visto il riscontro positivo di Palazzo San Giorgio a breve il Progetto Esecutivo sarà trasmesso per il prosieguo dell’iter dell’opera, finanziata dal Comune con i “Patti per il sud” per un importo complessivo pari a 1.650.000 euro, con l’apposita gara d’appalto. Quindi l’inizio dei lavori per la sua realizzazione che dovrebbe prevedere un periodo stimato di circa 270 giorni.

Un’opera strategica che valorizza un intero territorio, ne rende sicura la fruizione ed accorcia importanti distanze dalla città e dai suoi servizi.

L’attenzione all’area collinare rientra pienamente e rispetta gli indirizzi di mandato del Sindaco Falcomatà posti in essere non solo dai Settori di competenza, impegnati a tradurli sul piano amministrativo, ma anche dal vicesindaco metropolitano, anche nella sua qualità di delegato alla viabilità, Carmelo Versace, ed all’attività del vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, e del già assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese. I rappresentanti delle due Amministrazioni, comunale e metropolitana, proprio insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, sono stati impegnati in più occasioni in un’attività di confronto e di ascolto con la cittadinanza residente nel borgo collinare, seguendo passo passo l’attività di progettazione recentemente approvata.