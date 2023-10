Tour dei cinque colori: un viaggio per promuovere tutti i prodotti calabresi e per promuovere la Dieta Mediterranea

Il GAL Area Grecanica con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Bova Marina–Condofuri ha organizzato una manifestazione di presentazione del progetto “Tour dei Cinque Colori”, promosso dall’Associazione Pancrazio, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la Società Italiana di Pediatria e l’Università della Calabria.

Durante l’evento, svoltosi alla presenza di studenti e docenti, sono state presentate le finalità e i contenuti del Progetto che intende trattare tematiche inerenti alla sana alimentazione, promuovendo i prodotti agroalimentari locali e coinvolgendo le nuove generazioni – identificate negli studenti delle scuole elementari – per esempio a distinguere la frutta e la verdura per colore.

L’innovativa metodologia educativa associa ad ogni colore un super eroe, i cui super poteri sono proprio dovuti alle proprietà nutritive che determinano il colore della frutta e della verdura, e permette così di assimilare in modo ludico le proprietà nutritive e diffondere delle conoscenze di base sul “cibo sano”, coinvolgendo in primis la scuola e la famiglia, proprio perché negli ultimi anni i significativi cambiamenti nelle abitudini alimentari e negli stili di vita hanno interessato sempre di più i bambini comportando da una parte un notevole aumento dei casi di sovrappeso e obesità e dall’altra deficit nutrizionali.

Il GAL Area Grecanica ha scelto di sostenere l’iniziativa, credendo fermamente nell’importanza di promuovere la “Dieta mediterranea”, patrimonio dell’Unesco, ed uno stile di vita sano e sostenibile valorizzando i prodotti agroalimentari locali e sensibilizzando, in modo particolare, la popolazione scolastica. E’ stato così coinvolto l’Istituto Comprensivo di Bova Marina Condofuri, socio del GAL Area Grecanica, la cui dirigente dott.ssa Irene Mafrici, ha aderito con entusiasmo al progetto, collaborando con il GAL Area Grecanica e con l’Associazione Pancrazio, per una ottimale riuscita dello stesso.

Grazie alla Regione Calabria- Dipartimento Agricoltura, che ha finanziato a tutti i 13 GAL calabresi il progetto di cooperazione interterritoriale “Terre di Calabria” a titolarità regionale e a valere sul PSR Calabria-Misura 19.3, è stato possibile trovare le risorse da destinare al “Tour dei Cinque Colori” , che è stato quindi presentato venerdì 20 a Bova Marina presso gli spazi dell’Istituto Comprensivo di Bova Marina-Condofuri ad una platea di 90 bambini e bambine delle classi seconde e terze a tempo pieno della Scuola Primaria dei plessi di Bova Marina, Condofuri e Palizzi.

All’incontro di presentazione, tenuto dalla dott.ssa Carpino e dalla dott.ssa Brunamonti dell’Associazione Pancrazio, oltre alla Dirigente dott.ssa Irene Mafrici sono stati presenti per il GAL Area Grecanica il Presidente dott. Filippo Paino e la Struttura Tecnica, per il Comune di Bova Marina l’Assessore Francesco Plutino e per il Comune di Condofuri l’Assessore Antonella Scaramozzino. Ma la presenza più importante è stata quella dei piccoli studenti e delle loro maestre che hanno iniziato un’avventura che li accompagnerà per tutto l’Anno scolastico 2023/2024.