Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “Opera strategica ed essenziale”

“Oggi, in Calabria un interessante confronto sulle ultime novità relative al Ponte sullo Stretto. Un’opera, finanziata per l’intero ammontare di 12 miliardi di euro, indispensabile per la crescita dei nostri territori. La ‘Stretto di Messina’ sta procedendo all’analisi, in sinergia con Project Manager Consultant, Parson Trasportation Group e il Comitato Scientifico, della relazione per il progetto definitivo. Ringrazio per la partecipazione e per la costante attenzione che rivolge alla struttura il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Avanti tutta per la realizzazione di un’importante opera strategica ed essenziale per lo sviluppo del Sud e dell’intero Paese”.

Così il senatore siciliano della Lega Nino Germanà intervenendo durante l’incontro “Ponte: crescita, sviluppo, occupazione” organizzato dal partito a Reggio Calabria.