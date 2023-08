Edufestivalocrideo 2023: grande successo per la seconda edizione del seminario “Fare scuola in vacanza”

Grande partecipazione alla seconda edizione del seminario “Fare scuola in vacanza”, svoltosi a Locri, nell’ambito dell’Edufestivalocrideo, evento formativo ideato e organizzato da Cinzia Scali e promosso dall’associazione “Via Verdi 11- Educational WebTV”, con il patrocinio del Comune di Locri, dell’Ufficio Scolastico regionale, della Regione Calabria e del Gal Terre Locridee.

Cinque giornate tra luglio e agosto, nella cornice di Palazzo Nieddu del Rio, per formarsi e divertirsi, attraverso la Webtv, Web-radio e il podcasting, aspettando “Gli Stati generali della Scuola”, con la “Comunicazione NonViolenta”, la “Robotica educativa” e processi di apprendimento inclusivi come il “Tinkering” e il “Coding”.

Tutto ciò con formatori di alto profilo come Celestino Rossi, Elisa Forte, Irene Zagrebelsky, Alfonso D’Ambrosio e numerosi docenti provenienti da tutto il territorio regionale, insieme agli eccellenti studenti della Locride, che in modalità “joint-education” hanno sperimentato con attenzione ed entusiasmo le diverse proposte formative, e con il supporto tecnico dell’I.C. “Mario La Cava” di Bovalino e di “Scuola Oltre”. E, sull’onda dell’appassionata partecipazione da parte del mondo della scuola e non solo, si programma già la terza edizione.