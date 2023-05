Confindustria Reggio Calabria: incontro tra gli imprenditori associati e Frederic Kaplan, ministro consigliere per gli affari economici dell’Ambasciata di Francia in Italia

Si è tenuto nella sede di Confindustria Reggio Calabria, un incontro tra gli imprenditori associati e il Ministro Consigliere per gli Affari Economici dell’Ambasciata di Francia in Italia, Frederic Kaplan, per uno scambio sui progetti di sviluppo della Calabria e sulle opportunità di incrementi delle relazioni economiche con la Francia.

“Per noi francesi la Calabria – ha affermato Frederic Kaplan – è una regione interessante, per il turismo, la bellezza dei suoi siti naturali e, soprattutto, la gentilezza dei suoi abitanti. Siamo molto lieti di incontrare le imprese calabresi, i veri attori della nostra azione economica, vogliamo capire meglio i settori più dinamici e tutti i potenziali partenariati per le imprese francesi”.

Molto soddisfatto il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che nell’introdurre il Ministro Consigliere francese, ha voluto sottolineare, che è esattamente questa la mission di Confindustria. “Noi – ha ribadito nel suo intervento il presidente – dobbiamo propendere sempre più, verso l’internazionalizzazione dei rapporti. Ieri, Kaplan ha incontrato il commissario della ZES, ed in quella sede si è parlato degli aspetti peculiari del nostro territorio. La Francia è il secondo partner dell’Italia, noi come associazione di categoria, vorremmo cercare di sviluppare i rapporti, per far sì che la Francia diventi uno dei nostri partner commerciali, affinché possa contribuire ad arricchire il territorio calabrese”.