Reggio Calabria: la “Leonida Edizioni” avvia un rapporto di collaborazione con la casa editrice armena “Actual Art”

Saranno presenti in città dal 5 al 7 aprile il prof. Grigor Ghazaryan docente di Italianistica presso l’Università di Yerevan ed il dott. Mkrtich Matevosyan responsabile editoriale di Actual Art, prestigiosa casa editrice del territorio transcaucasico. La presenza dei due professionisti armeni si inquadra in un programma editoriale già avviato dalla Leonida Edizioni e dall’ambasciata armena che si è tradotto nella pubblicazione del primo dei tre volumi su Yeghische Charents (Leonida edizioni 2022).

L’incontro, quindi, vuole rispecchiarsi in un rapporto finalizzato a dare continuità ad un progetto culturale già ben delineato e che prevede, in questa prima fase, la pubblicazione, per la prima volta in lingua italiana, del sonetto dal titolo Sagò del Lorì firmato dal grande scrittore Hovannes Tumanyan, opera, questa, parte integrante di quel processo letterario evolutivo di avvicinamento della letteratura al popolo armeno. Gli ospiti saranno ricevuti, assieme ad una delegazione della Leonida Edizioni, la mattina del 6 aprile dal sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e dal sindaco f.f. della città di Reggio Calabria Paolo Brunetti; a seguire (ore 18.00) parteciperanno alla conferenza stampa presso la sede della Leonida Edizioni.