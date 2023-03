“I diritti conquistati dalle donne… perché l’8 marzo è in tutte le nostre lotte: lunedì 6 marzo l’incontro all’Archivio di Stato di Reggio Calabria

Lunedì 6 marzo 2023 alle ore 17:00 presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria sito in Via Lia Casalotto, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” e l’UDI Reggio Calabria si svolgerà un incontro dal titolo “I diritti conquistati dalle donne … perché l’8 marzo è in tutte le nostre lotte”. Interverranno il direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria dott.ssa Maria Mallemace, la dott.ssa Lia Domenica Baldissarro e la dott.ssa Mirella Marra già direttrici dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, la dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”, la dott.ssa Maria Cristina Schiavone per l’UDI Reggio Calabria.