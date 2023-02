A Gioia Tauro eventi formativi itineranti con “Yes I Start Up”: “Obiettivo promuovere nuove imprese sul territorio”

“Autoimprenditorialità, la formazione è uno dei passaggi intermedi, sicuramente uno dei più importanti, rispetto all’obiettivo finale e concreto che è quello di dare vita a nuove e giovani realtà di impresa nei territori. Individuare i punti di forza, da ricercare tra le attitudini individuali, le risorse e l’identità di un luogo, dare forma e accompagnare un progetto che sia sostenibile dal punto di vista economico, è un percorso che richiede la sinergia tra enti di formazione, istituzioni ed associazioni di categoria. Solo attraverso la rete si ha la possibilità concreta che nuove attività possano essere finanziate”.

È quanto dichiara Francesco Riganò presidente dell’Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale – Infap Regione Calabria informando che attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto con la Montesanto Sas, società di comunicazione strategica e formazione, tra i soggetti attuatori del Progetto Yes I Start Up Calabria a partire dai comuni di Cinquefrondi e Cittanova, il territorio reggino sarà interessato da iniziative ed eventi informativi sulle opportunità di questo strumento che ha fatto registrare in termini di attività avviate numeri record a livello nazionale ed europeo.

Mercoledì 22 febbraio a Cinquefrondi, grazie all’impegno del sindaco Michele Conia e lunedì 27 a Cittanova ospiti dell’amministrazione comunale guidata da Francesco Cosentino. Sono, queste, le date dei primi appuntamenti destinati a quanti vorrebbero investire in un’attività propria.

Promosso dalla Regione Calabria con l’Ente Nazionale Microcredito nell’ambito del progetto Garanzia Giovani, Yes I Start Up conta oltre 2500 partecipanti ai corsi che hanno ricevuto assistenza e formazione per l’avvio e, soprattutto, per la gestione dell’impresa e 750 attività finanziate. La Regione ha di recente ampliato l’accesso al progetto con nuovi finanziamenti coinvolgendo un’ulteriore fascia di età, quella di coloro che superano i 35 anni.

Obiettivo della misura è fornire tutti gli strumenti necessari perché i giovani con aspirazioni imprenditoriali e idee innovative, ma anche coloro che hanno superato i 35 anni di età, possano realizzarsi e veder concretizzata la propria ambizione sul proprio territorio.