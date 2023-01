Robotica, al “Pizi” di Palmi le nuove frontiere sono realtà

I droni ballano “innamorati” o volano in stormo, perfettamente coordinati, tra lo stupore e gli applausi di tutti. Le nuove frontiere della robotica hanno dato davvero spettacolo martedì mattina nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione superiore “Nicola Pizi” di Palmi, in occasione della conferenza “Applicazioni robotiche ed Intelligenza artificiale”. Destinato ad approfondire un tema affascinante e dalle vastissime implicazioni pratiche, l’incontro ha regalato momenti di riflessione, insieme con sorprendenti dimostrazioni pratiche curate dagli studenti.

“In un tempo fluido come il nostro, la scuola ha il dovere di stare al passo con i tempi aprendo alle innovazioni tecnologiche e fornendo ai propri studenti strumenti e competenze preziose”, ha spiegato la Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, salutando i presenti e aprendo l’incontro che ha visto, in qualità di relatori, il prof. Valerio Scordamaglia (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia sostenibile della Mediterranea) e il dott. Alessandro Confido (dottorando dell’Università Campus Biomedico di Roma). Dalla Dirigente è arrivato anche un monito: “Naturalmente le nuove tecnologie non possono e non devono mettere in secondo piano o, peggio ancora, soppiantare la dimensione principale della scuola: la costruzione delle relazioni umane. I due aspetti devono armoniosamente convivere per evitare derive pericolose”. Una riflessione che è aleggiata più volte nel corso della conferenza ricchissima di spunti su un futuro che non è sembrato più così lontano. A confermarlo anche le dimostrazioni offerte dagli studenti del “Laboratorio di Matematica, Informatica e Robotica”, Natalia Di Gennaro (classe IV E Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) e Mario Ciotti (classe V D Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) coordinati dai docenti Giuseppe Ripepi (Informatica) e Clemente Loiacono (Matematica e Fisica). Grazie ai programmi progettati nell’ambito del Potenziamento di Robotica previsto dall’Istituto scolastico di Palmi, infatti, alcuni droni si sono “esibiti” ballando, suonando musica, volteggiando armoniosamente sotto lo sguardo stupito dei presenti, relatori compresi. “Fate davvero cose strabilianti”, si è complimentato il prof. Scordamaglia prima di coinvolgere gli studenti presenti in un affascinante percorso dedicato alle nuove frontiere della robotica e alle svariate applicazioni dell’Intelligenza artificiale.