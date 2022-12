In piazza con gli elfi a Caulonia per un Natale solidale

Prosegue l’impegno che la Cooperativa Sankara e l’associazione Gnoseon mettono in campo per la realizzazione di attività di carattere sociale e rivolte ai minori del territorio.

Con il patrocinio del Comune di Caulonia e la collaborazione della locale protezione civile,

domani, 13 dicembre, alle ore 17:30 in piazza Bottari ci sarà un pomeriggio di magie del natale interamente dedicato ai bambini e non solo.

Gli elfi di Babbo Natale raccoglieranno le lettere da spedire al Polo Nord e il tutto sarà allietato da attività ricreative, intrattenimento e dolci doni.

Spirito dell’iniziativa sarà il tema della solidarietà, strettamente connesso alla campagna “Natale Solidale” lanciata nei giorni scorsi dalla testata giornalista online ciavula.it.

Sarà infatti possibile consegnare dei doni natalizi per le persone in difficoltà intercettate dalla cooperativa Sankara e dall’associazione Gnoseon, già punti di riferimento sul territorio per questo tipo di attività. Gli operatori raccoglieranno i prodotti alimentari che la popolazione vorrà donare e i giochi in buono stato che i piccoli vorranno lasciare come pensiero per i propri coetanei.

Sarà quindi un’occasione di incontro e condivisione di valori per grandi e piccini.