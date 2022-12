“Il Castello di Corigliano Calabro: una storia millenaria”: se ne discute il 12 dicembre a Reggio Calabria

Lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “De Nava” promuovono la conferenza “Il Castello di Corigliano Calabro: una storia millenaria”. Dopo il saluto istituzionale, con il contributo di slides relaziona Nicodemo Misiti, docente di Inglese, antropologo, scrittore, fotografo, componente del comitato scientifico del Cis. Il castello ducale di Corigliano si trova nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, costruito nel 1073, probabilmente per ordine del condottiero normanno Roberto il Guiscardo. Nel corso dei secoli subì una serie di modifiche e trasformazioni, in modo particolare nel periodo angioino e in quello aragonese allo scopo di resistere agli attacchi dei nemici. Il Castello, a partire dal 1927, è divenuto museo storico artistico culturale ed è ritenuto uno fra i castelli meglio conservati nell’Italia meridionale