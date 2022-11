Assemblea cittadina del PD reggino in occasione del 25 novembre e per discutere del futuro del partito: “Presto i congressi di circolo e le nostre proposte per il congresso nazionale”

Il Pd reggino prosegue nel cammino di radicamento sul territorio e di confronto con la cittadinanza. Alla sede del partito, guidata dalla segretaria metropolitana Valeria Bonforte, si è svolta una partecipata assemblea alla quale hanno preso parte i dirigenti locali del Pd, gli ex segretari, i consiglieri comunali, gli assessori e una folta rappresentanza dei militanti. All’incontro ha preso parte anche il senatore e segretario regionale Nicola Irto.

Il Pd ha riaffermato il suo impegno contro ogni tipo di violenza sulle donne nella giornata del 25 novembre, ma per ribadire come si debba fare sempre meglio sia a livello di tutele legali che di assistenza alle donne vittime di violenza. «Nella sede di ogni circolo – ha spiegato Bonforte – sarà affisso un cartellone per ricordare le donne vittime di violenza e per rappresentare, simbolicamente, lo sforzo costante del Pd su questo tema».

Successivamente il dibattito si è concentrato sulla riorganizzazione complessiva del partito, a partire dallo svolgimento dei congressi di circolo che avranno luogo nei prossimi mesi.

L’occasione sarà sfruttata anche per sviluppare il dibattito necessario per fare in modo che la federazione reggina, insieme a quella regionale, possa fornire il proprio contributo anche al congresso nazionale.

Un momento assai delicato che dovrà servire a rifondare il Pd dopo la sconfitta alle politiche, riportandolo al suo spirito identitario. Un partito in grado di tornare ad essere punto di riferimento per le forze progressiste e per le fasce più deboli della popolazione, per i lavoratori e per gli studenti.