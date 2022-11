Il Comitato “Locride per la Pace” aderisce al corteo del 3 dicembre

“Il Comitato “Locride per la Pace”, sigla che riunisce i promotori della manifestazione del 3 dicembre a Locri per la Pace: ANPI, Assemblea dei Sindaci della Locride, il Vescovo di Locri – Gerace, SER Francesco Oliva, Associazione 22 ottobre, la Riviera comunica – si legge in una nota diramata da Francesco Martino – che al momento aderiscono e parteciperanno al corteo più di 20 associazioni e movimenti.

Hanno dato la loro adesione all’iniziativa, Mimmo Lucano e gli scrittori Gioacchino Criaco e Mimmo Gangemi.

Le guerre non risolvono le contese, si rischia una guerra nucleare con conseguenze catastrofiche

METTIAMO AL BANDO TUTTE LE ARMI NUCLEARI

SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO UCRAINO E CON LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE

CESSATE IL FUOCO SUBITO

NEGOZIATO PER LA PACE!

ONU convochi una Conferenza internazionale di pace !

Riduciamo le spese militari!

Invitano i cittadini e le associazioni a essere presenti e aderire all’iniziativa inviando una mail a: locrideperlapace@gmail.com