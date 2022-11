Reggio: lezioni di greco e latino all’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” da parte dei docenti del liceo classico “T.Campanella”

Gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” potranno usufruire, nell’ambito del progetto di avviamento allo studio delle lingue classiche interne all’Istituto, di lectiones magistrales da parte dei docenti di latino e greco del liceo classico “T.Campanella”. Nasce dalla collaborazione e dalla sensibilità culturale delle Dirigenti Carmela Lucisano e Lucia Zavettieri, rispettivamente del liceo e dell’Istituto Comprensivo, l’idea di inserire lo studio della lingua già dall’ultimo anno della scuola secondaria di I grado per rinverdire una identità culturale e linguistica fondamentale per i cives, indipendentemente dagli studi che intenderanno intraprendere in futuro, fondamentale per coloro che proseguiranno il percorso di studi in istituti liceali.

Il progetto pilota che nasce per l’Istituto Galilei – Pascoli abbraccerà altri Istituti Comprensivi del territorio.