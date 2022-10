Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà celebrata da I.T.E. Piria-Ferraris/Da Empoli di R.C. e rappresentanti Caritas Parrocchiale di San Giorgio Martire

L’ I.T.E Raffaele Piria-Ferraris- di Reggio Calabria rappresentato dal suo Dirigente Scolastico Avv. Annarita Galletta e da una rappresentanza di volontari della CARITAS Parrocchiale della chiesa di San Giorgio Martire (Extra) di Reggio Calabria e cioè la Sig.ra Margherita Caracciolo ed il Sig. Antonio Leonardis uniti hanno celebrato la Giornata Internazionale per l’ELIMINAZIONE DELLA POVERTA’ 2022 ricorrente il 17 Ottobre di ogni anno ed istituita dalle Nazioni Unite il 22/12/92 in un evento organizzato e promosso dall’Avv. Eliana Carbone al fine di evidenziare con la testimonianza quanto si cerca di fare sul nostro territorio per aiutare le persone economicamente svantaggiate, quali sono i loro bisogni imprescindibili, come si cerca di ottemperarvi e con quali risultati.

L’Avv. Eliana Carbone, introducendo il discorso, ha sottolineato che la data del 17 Ottobre ha una sua motivazione, dettata dal fatto che proprio il 17 Ottobre 1987 si ebbe una riunione spontanea in piazza Trocadero, a Parigi, di circa 100.000 persone con la quale si esprimeva il rifiuto della miseria su iniziativa di Padre Wresinski, che con alcune sue parole ha dato il messaggio del significato di questa Giornata celebrativa e cioè che lì dove c’è l’estrema povertà c’è anche la violazione dei Diritti Umani e che bisogna proteggere questi Diritti Inviolabili dell’uomo per tutelarne la dignità. L’Avv. Carbone ha poi proseguito sottolineando che l’eliminazione della povertà rappresenta l’Obiettivo n. 1 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta dai 193 Paesi aderenti all’ONU nel Settembre 2015, e che se c’è la povertà c’è anche meno istruzione e se non c’è l’istruzione c’è anche la povertà e di conseguenza bisogna mirare ad incrementare l’istruzione in maniera che essa sia, come perseguito dall’Obiettivo 4 della Agenda 2030, di qualità inclusiva ed equa con opportunità di apprendimento per tutti e tramite essa si riesca a sradicare l’estrema indigenza, perchè ancora nel mondo ci sono 836 milioni di persone che ne soffrono.