Feste Mariane di Reggio Calabria: il 12 settembre lo “Youth Work Fest”

“Youth Work Fest”, uno degli eventi inseriti nel cartellone delle feste mariane della Città Metropolitana, inizierà il 12 settembre alle ore 20:00 presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco, e non ore 18:00 come inizialmente indicato nella locandina diramata nei giorni scorsi.

è un dibattito europeo per giovani, decisori, esperti e operatori del settore gioventù e performance di giovani artisti, evento organizzato dal Comune di Reggio Calabria in cooperazione con APICE nell’ambito dell’Anno Europeo dei Giovani, per presentare il nuovo progettofinanziato da ANCI, che prevede l’avvio di un centro giovanile in un bene confiscato in centro città, e parlare diun lavoro poco conosciuto ma di grande importanza per la vita dei giovani.