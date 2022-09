Reggio, il Comitato Feste approva il programma dei festeggiamenti civili: spiccano i concerti dei Tiromancino e Malika Ayane

Si è riunito, nella sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il Comitato feste mariane, presieduto dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, per mettere a punto gli ultimi aspetti organizzativi in vista dell’imminente inizio delle celebrazioni civili e religiose in onore della Madonna della Consolazione. La ricorrenza, quest’anno, coincide con il 300° anniversario dell’incoronazione della Santa Patrona di Reggio.

Insieme al primo Cittadino, il consigliere comunale delegato Nino Malara e le assessore Giuggi Palmenta ed Angela Martino, oltre al presidente del consiglio Enzo Marra, hanno affrontato gli ultimi dettagli ragionando insieme al sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ai delegati della Diocesi Reggio-Bova, don Nicola Casuscelli, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e cerimoniere arcivescovile, don Antonino Iannò, assistente dei portatori della Vara, e don Demetrio Sarica, prevosto della Cattedrale, alla referente dell’Asp, Marialaura Giulianini, ai rappresentanti dell’Associazione Portatori della Vara, Gaetano Surace e Gaetano Tomasello, ed ai vertici di Confcommercio e Confartigianato, Lorenzo Labate e Maurilio Cammera. Alla riunione hanno preso parte anche i funzionari della Polizia locale Tiziana Malara, Rosalba Venanzio ed Elena Lugliese.

Definiti gli aspetti tecnici, il Comitato, registrati gli ultimi dati sui contagi da Covid ed ascoltata la responsabile Asp rispetto all’assenza di prescrizioni e DPCM, ha comunque invitato la popolazione ad assumere comportamenti di buon senso, indossando la mascherina in ambienti chiusi o particolarmente affollati.

Il consigliere Malara, in particolare, si è soffermato sull’organizzazione degli eventi ludici più importanti, come i concerti – finanziati dalla Città Metropolitana – dei Tiromancino a Piazza del Popolo e di Malika Ayane a Piazza Indipendenza, per l’apertura e la chiusura delle feste, così come il classico spettacolo dei fuochi pirotecnici a largo del lungomare “Italo Falcomatà”.

Fra le aree interessate dal ricco cartellone di eventi culturali, artistici e musicali predisposto dall’Amministrazione comunale compaiono L’Opera di Tresoldi, il piazzale “Stazione Lido”, l’arena dello Stretto, la Villa Comunale “Umberto I”, Piazza Duomo e Piazza Castello.

Don Nicola Casuscelli ha spiegato, poi, come verranno contingentati gli ingressi dei fedeli in Cattedrale nella giornata di sabato, quando arriverà il Quadro, con la predisposizione di misure di contenimento, ordinate in tre distinte aree, lungo le scalinate della Basilica. Per la processione del martedì, invece, la situazione sarà diversa e, nell’anniversario dei 300 anni di incoronazione, la Sacra effige verrà esposta, nel pomeriggio, sul sagrato del Duomo per essere, successivamente, sistemata ai piedi della scalinata della Basilica dove, in un momento di preghiera, il vescovo monsignor Fortunato Morrone tornerà ad incoronare la santa Patrona.

Come già previsto, il Luna-park prenderà posto nell’area del Tempietto, mentre la fiera verrà collocata nella parte bassa di Pentimele, lungo la strada che costeggia il mare.