Reggio, “Premio Antonino Scopelliti”: dal 9 agosto, diversi appuntamenti in ricordo del giudice che morì in un attentato mafioso nel 1991

Anche quest’anno saranno diversi gli appuntamenti in ricordo del giudice calabrese Antonino Scopelliti, ucciso in un attentato mafioso il 9 agosto del 1991 a Piale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

La Fondazione a lui intitolata e presieduta dalla figlia, Rosanna Scopelliti, ha promosso una serie di giornate di impegno e memoria, che termineranno il 9 agosto con la commemorazione a Piale alle 18:00 e i premi nazionali che saranno assegnati all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria alle 21:30. Il premio si avvale anche in questa occasione, tra l’altro, del patrocinio istituzionale della Camera dei Deputati.

Quest’anno la Fondazione Antonino Scopelliti caratterizzerà gli eventi sul ricordo e sulla valorizzazione culturale del territorio, in coincidenza del 50mo anno dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, esposti al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Come da tradizione, gli appuntamenti coinvolgeranno i Comuni di Villa San Giovanni, con una iniziativa lunedì 7 agosto al Museo della Memoria di Piale alle 21:30 con un talk show al quale parteciperà anche la sindaca Giusy Caminiti e nel corso del quale sarà proiettato il video “Castello di sabbia” dello studio Magmanimation.

Martedì 8 agosto gli eventi si sposteranno a Campo Calabro, alle 21:30 in Piazza Martiri di Nassiriya, insieme al sindaco Sandro Repaci, sarà ricordato il giudice Antonino Scopelliti, nato proprio in quel Comune, e a seguire si terrà un concerto per la memoria.

Infine mercoledì 9 agosto alle 18:00 a Piale di Villa San Giovanni alla stele dove fu ucciso il giudice, si terrà il momento commemorativo alla presenza delle massime autorità istituzionali, della magistratura e delle forze dell’ordine, successivamente alle 19:00 nella chiesa S.M. Maddalena di Campo Calabro si svolgerà una messa solenne in ricordo.

La sera alle 21:30 a Reggio Calabria all’Arena dello Stretto si terrà infine l’edizione 2022 del Premio Antonino Scopelliti, con nove categorie: Premio alla memoria, Istruzione, Impegno sociale, Istituzione Culturale, Resto in Calabria, Resistenza, impegno e testimonianza contro le mafie, Contrasto alle mafie per l’affermazione dei diritti, Radici in Calabria, Premio Scopelliti.