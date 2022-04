Klaus Davi: “Premio Nazionale Mondadori Devoto Oli a liceo Euclide di Bova Marina è segnale per le scuole calabresi”

“Il premio nazionale ‘Mondadori Devoto Oli’ conferito al liceo Euclide di Bova Marina è un segnale incoraggiante per certi aspetti straordinario per le scuole calabresi. Il filmato che hanno realizzato le allieve e gli allievi conseguendo il massimo riconoscimento nazionale promosso dalla prestigiosa casa editrice milanese dimostra che ragazze e ragazzi di Calabria sono in grado di competere con le migliori scuole.” Lo dichiara Klaus Davi su Facebook in merito al prestigioso riconoscimento conseguito dall’Istituto bovese indetto da Mondadori in collaborazione con Devoto Oli. “Sono felicissimo per questi ragazzi, per i loro combattivi insegnanti e faccio un plauso anche agli amministratori locali di Bova e Bova Marina che hanno sostenuto la cosa. https://www.facebook.com/IoStoColMadeInItaly. Tra l’altro il territorio di Bova è una sintesi perfetta di cosa è la Calabria: un’integrazione fra cultura italiana, grecanica ed ebraica. Un messaggio e un linguaggio universali che dimostrano le enormi potenzialità della cultura calabrese.