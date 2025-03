Crotone, “Educazione sociale e pratiche di giustizia riparativa. Minori e contesti (il)legali”: terza tappa del ciclo seminariale “La scuola della Costituzione”

Terza tappa del percorso di studio “La scuola della Costituzione. Per un nuovo umanesimo dei diritti” promosso, nell’ambito del progetto nazionale Barbiana 2040 – rete giuridica di scuole, dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia, attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, e dal Liceo classico “Pitagora” di Crotone.

L’iniziativa, che si terrà sabato 22 marzo, alle ore 11.00, nell’aula magna della scuola crotonese, sarà aperta dai saluti istituzionali di Natascia Senatore, Dirigente Scolastico del Liceo classico “Pitagora” di Crotone, e dalle introduzioni di Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal e Rossella Frandina, docente del Liceo classico “Pitagora”. Il programma prevede il dialogo tra il giornalista del Quotidiano del Sud, Antonio Anastasi, Laura Antonini, Presidente del tribunale di sorveglianza di Catanzaro e Rossella Loprete, Funzionario della professionalità del servizio sociale presso il Ministero della giustizia. Seguiranno gli interventi degli studenti e delle studentesse del Liceo Pitagora.

L’iniziativa seminariale si propone di coniugare pratiche di cittadinanza attiva con la costruzione di una pedagogia trasformativa, sul modello della Scuola di Barbiana e della prassi coscientizzatrice di Paulo Freire, in grado di porsi quale strumento di riterritorializzazione pedagogica nella direzione di una piena emancipazione civile, per andare oltre una concezione di democrazia procedurale ancorandola a una visione valoriale. Valori che vanno cercati in quella Costituzione la cui pratica, a scuola, diventa un tentativo di costruire resistenza per rendere prassica l’educazione a quella consapevolezza sociale grazie alla quale i cittadini diventano capaci di rivendicare diritti. L’impegno culturale che scuola e università portano avanti s’inserisce così nel tentativo di promuovere nuovi alfabeti educativi capaci di costruire un futuro inteso come tempo della trasformazione e del cambiamento orientato da valori che guardino alla rivendicazione dei diritti di prossimità.