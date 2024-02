Alla Bit di Milano, presente anche il Comune di Crotone: promosso il brand “Visit Crotone”

E’ stata particolarmente apprezzata la presenza della città di Crotone alla 44° edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la più grande esposizione al mondo del prodotto turistico italiano.

Lo testimonia la numerosa presenza di ospiti al punto espositivo della città all’interno del padiglione della Regione Calabria.

Ad accoglierli l’assessore al Turismo Maria Bruni che con la funzionaria Carmen Messinetti ha avuto modo di interloquire con operatori del settore e visitatori.

In particolare l’amministrazione ha promosso il brand “Visit Crotone”.

Con l’ausilio di brochure informative in tre lingue è stato possibile presentare ad un vasto pubblico i percorsi previsti dal programma: naturalistico- ambientale, centro storico, archeologico, delle Chiese e percorso marino.

Una offerta diversificata per cogliere le esigenze di quanti sono interessati a specifici percorsi tematici.

La BIT è stata, in considerazione che lo stand della Regione ospitava altri comuni della fascia ionica, anche l’occasione di conoscenza e confronto con le altre realtà e di gettare le basi per una sinergia istituzionale in tema di offerta turistica.

Allo stand è stato presente anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

“E’ stato opportuno partecipare alla BIT che rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti in materia di turismo sia per la qualificata presenza sia per l’afflusso di visitatori ed operatori di settore. Abbiamo riscontrato grande interesse per la nostra città ed è stato particolarmente apprezzato il brand “Visit Crotone. E’ stata una importante vetrina e l’occasione di promuovere il nostro territorio in Italia e all’estero ” dichiara l’assessore Bruni.