Consiglio comunale di Crotone, Passalacqua: “Approvato regolamento prestazioni Polizia Locale”

“Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di ieri pomeriggio del Consiglio Comunale è stato approvato, tra l’altro, il “Regolamento delle prestazioni della Polizia Locale a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazione ed eventi”.

Si tratta di una importante e significativa modifica del Regolamento vigente per la quale, come presidente della III Commissione Consiliare che si occupa anche di sicurezza, ringrazio l’assessore De Renzo e il comandante della Polizia Locale Iorno.

Con la Polizia Locale la Commissione da tempo sta attuando una serie di collaborazioni tra cui quella particolarmente utile alla comunità cittadina come i “Nonni Vigile”.

Nello specifico il Regolamento disciplina le attività e iniziative organizzate da privati con finalità di natura imprenditoriale e per le quali non sia riconosciuto il patrocinio dell’Ente Comunale.

Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all’evento, una preventiva programmazione preferibilmente annuale.

L’ente fornirà adeguata informazione e pubblicità del Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.

Questa programmazione consentirà una maggiore efficacia all’attività di Polizia Locale finalizzata all’organizzazione dei servizi, alla regolazione del traffico, per la sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento”.

Lo comunica in una nota Antonella Passalacqua, presidente della III Commissione Consiliare del Comune di Crotone.