A Crotone “L’Anno che verrà“: ecco le modalità di accesso a Piazza Pitagora

Al fine di consentire un regolare afflusso all’evento “L’Anno che Verrà”, il Capodanno di RaiUno realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Comune di Crotone, nel rispetto delle prescrizioni poste dal competente organismo, sono stati predisposti varchi di accesso e di uscita all’area di piazza Pitagora.

L’accesso ai varchi sarà consentito dalle ore 18.00 (e comunque non prima della conclusione delle attività di bonifica dell’area).

I varchi sono dotati di “contapersone” (unico centralizzato) al fine di garantire il numero massimo di spettatori possibili in piazza.

I varchi di ENTRATA sono posizionati:

VARCO RISERVATO: Via Messinetti

– varco di entrata ed uscita per persone con diversa abilità e soggetti autorizzati

VARCHI PUBBLICI DI ENTRATA

– Via Poggioreale:

– Via Pantusa

– Via Sculco

N.B. In considerazione della contiguità dei due accessi di via Pantusa e via Sculco si consiglia di utilizzare maggiormente il varco di via Poggioreale

VARCO DI USCITA:

– Via Vittorio Veneto

I residenti all’interno dell’area potranno accedere all’evento in qualunque tempo dal varco dedicato di Via Messinetti dietro esibizione di un documento di identità.

Gli eventuali ospiti dei residenti potranno accedere dagli ordinari varchi di ingresso.