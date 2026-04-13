“Il pensiero porta l’uomo dalla schiavitù alla libertà” - Henry Wadsworth Longfellow
HomeAgoràAgorà CosenzaDottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano: l'Unical celebra l'eccellenza nella...
AgoràAgorà CosenzaCulturaCultura Cosenza

Dottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano: l’Unical celebra l’eccellenza nella divulgazione

Si è tenuta oggi, presso l’Aula Magna del Centro Congressi “B. Andreatta”, la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali ad Angela Misiano. Il riconoscimento, proposto dal Dipartimento di Fisica e approvato all’unanimità dal Senato accademico, valorizza un percorso che ha coniugato insegnamento, divulgazione scientifica e impegno civile, con un impatto significativo sul territorio calabrese.

Laureata in matematica all’Università di Messina nel 1967, Misiano ha insegnato nei licei scientifici fino al 2009, contribuendo alla formazione di generazioni di studenti. Parallelamente, ha promosso e guidato la nascita del Planetarium Metropolitano “Pythagoras” di Reggio Calabria, oggi punto di riferimento per la didattica e la divulgazione astronomica. Il suo impegno ha trovato una delle espressioni più evidenti nella partecipazione delle scuole calabresi ai Campionati di Astronomia, con migliaia di studenti coinvolti ogni anno e una presenza che arriva a rappresentare tra il 40% e il 50% del totale nazionale. Un risultato costruito anche attraverso l’attività nella Società Astronomica Italiana e iniziative come il Premio Cosmos e il Festival della Scienza. Nel 2022 Angela Misiano è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

«Dall’analisi del curriculum emerge una carriera straordinaria – ha sottolineato il rettore Gianluigi Greco nel suo intervento – ma ascoltando le testimonianze di colleghi e studenti si coglie davvero il profilo di una donna che è una guida per la nostra comunità. La professoressa Misiano incarna l’idea di un’eccellenza al servizio del territorio e delle nuove generazioni. I risultati raggiunti raccontano un impatto concreto e duraturo e dimostrano come la scienza possa diventare uno strumento di crescita e consapevolezza collettiva».

«È motivo di particolare orgoglio conferire questo riconoscimento ad Angela Misiano – ha dichiarato il direttore del Dipartimento di Fisica, Francesco Valentini – soprattutto perché si tratta della prima volta che il nostro Dipartimento propone un dottorato honoris causa. È una scelta che abbiamo voluto fortemente e che abbiamo ritenuto naturale per una figura profondamente legata a questo territorio. Molti dei docenti e ricercatori che oggi operano nel nostro Dipartimento sono stati suoi allievi: un segno tangibile del valore del suo magistero e dell’eredità che continua a vivere nella nostra comunità accademica».

Nella laudatio, il professor Riccardo Barberi ha approfondito il significato del percorso di Angela Misiano: «Ha interpretato l’insegnamento come un atto generativo, capace di accendere negli studenti non solo conoscenze, ma un autentico desiderio di comprendere. Il suo contributo non si misura soltanto nelle iniziative realizzate o nei riconoscimenti ottenuti, ma nella costruzione di una comunità educante, in cui scuola, ricerca e società dialogano in modo continuo. In contesti non sempre semplici ha scelto di investire nella cultura scientifica come strumento di crescita civile – ha aggiunto Barberi – dimostrando con la forza dei fatti che l’eccellenza può nascere e radicarsi ovunque quando è sostenuta da visione, competenza e passione. Il segno più profondo del suo lavoro resta nelle persone che ha formato, molte delle quali oggi proseguono quel percorso, contribuendo a loro volta alla diffusione del sapere».

Particolarmente toccante ed emozionante è stata la lectio doctoralis, dal titolo “Ispirare il futuro: una vita dedicata ai giovani e alla cultura scientifica”, in cui Misiano ha offerto una riflessione intensa sul valore della didattica e della divulgazione della scienza: «Insegnare non vuol dire trasferire conoscenze, ma trovare la frequenza di ogni studente affinché inizi a esprimere pienamente il proprio potenziale. Ho capito nel tempo che non basta spiegare bene: la scienza è un metodo per imparare a porsi domande, per coltivare il dubbio e la ricerca della verità. La fisica e l’astronomia sono state per me anche una bussola morale: insegnano l’onestà, perché la natura non mente. Se un esperimento non funziona, dobbiamo avere l’umiltà di rimetterci in discussione. È questo il valore più profondo che possiamo trasmettere ai giovani».

Rivolgendosi agli studenti, Misiano ha aggiunto: «Non abbiate fretta, la competenza si costruisce con la pazienza dello studio e la fatica del dubbio. Non abbiate paura dei “non so”, perché è da lì che nasce la conoscenza. Siate capaci di creare legami, perché la cultura scientifica ha senso solo se diventa patrimonio condiviso e strumento di crescita per tutti».

Articolo Precedente“Prevenire la violenza, educare al rispetto”: incontro al Lions Club Cosenza “Castello Svevo”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Nesci: “Fratelli d’Italia pronta alla sfida: con Cannizzaro apriremo una nuova stagione per Reggio Calabria”

Commercio online, Confesercenti Reggio Calabria: “Servono controlli più incisivi e un riquilibrio competitivo reale”

Cannizzaro (FI): “Bene turnover, non è rottamazione”

Premiazione studenti reggini vincitori concorso Aido 2026

“Puzzle, donne a pezzi”: al Teatro Comunale di Catanzaro il dolore che diventa voce di rinascita con la straordinaria Stefania Pascali

A Reggio Calabria “InFormare”, i carabinieri tra i giovani con il cane antidroga “Manco”: legalità, prevenzione e dimostrazioni operative

Laura Carere candidata con “Noi Moderati”: esperienza, competenze e impegno per il territorio

Vertenza Konecta (ex Abramo CC), Barbuto (M5S) presenta interrogazione: “20 milioni di euro di fondi pubblici e lavoratori ancora nel limbo: Occhiuto chiarisca subito”

Chiara Corradino conquista l’argento alle interregionali di ginnastica ritmica. Battaglia: “Un orgoglio per Catanzaro”

Locride da conoscere e amare: la leggenda degli Zingari approda al Quirinale

Nasce Cives Catanzaro: OPI ed infermieri in prima linea nelle emergenze sanitarie

Rosarno: la preside Mariarosa Russo in volo alla New York School Department of Education

Elezioni in Ungheria, Brutto attacca: “La sinistra esulta per una vittoria di centrodestra”

Vinitaly 2026, Coldiretti Calabria: “Liberare il vino significa dare futuro anche alla viticoltura calabrese”

Crisi energetica, tutela dei diritti costituzionali e sostenibilità del sistema scolastico. CNDDU: “Misure urgenti per il personale docente e proposta straordinaria di rientro in...

Cosenza, presentazione settimo appuntamento rassegna teatrale “Oltre i confini”: spettacolo con Francesco Galelli “Quattro pezzi facili meno una”

Reddito di libertà: contributo mensile a 530 euro

San Giovanni in Fiore: annunciata la candidatura a sindaco di Pino Belcastro

“Siderno. I mondi possibili della lettura”: sabato 18 la prima nazionale del nuovo romanzo di Gioacchino Criaco

Cosenza: pare da domani “Welfare itinerante”, un nuovo progetto del Comune per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini in difficoltà

Coldiretti: “La Calabria produce quattro milioni di bottiglie Doc e Igt all’anno”

Richard Galliano al Rendano di Cosenza: l’unica data calabrese di “Passion Galliano”

Occhiuto: “A Palazzo Chigi da Mantovano per questione che riguarda Reggio Calabria. Non c’entra nulla il partito”

Osservatorio Regionale Calabria sulle Nuove Povertà: Belmonte esprime piena solidarietà a Papa Leone XIV

La Tonno Callipo cede un punto ma resta in zona play-off

Il sindaco Romeo e l’assessore allo sport Soriano si congratulano con la Tonno Callipo Volley femminile per la promozione in Serie A3

Nomina D’Agostino a responsabile Dipartimento Regionale Trasporti e Grandi Opere – Noi Moderati Calabria

“Prevenire la violenza, educare al rispetto”: incontro al Lions Club Cosenza “Castello Svevo”

Accolto il ricorso contro l’Asp di Catanzaro per attribuzione incarico interno: Nicoletta Cua ricoprirà la funzione organizzativa del Dipartimento salute mentale e dipendenze

Reggio Calabria: l’amministrazione comunale festeggia la centenaria Adriana Cardea

Il governatore Occhiuto a Palazzo Chigi

Villa San Giovanni: attribuzione deleghe ad assessori e consiglieri

“Calabria, sanità perduta”: a Cosenza la presentazione del libro-denuncia di Francesca Canino e Rodolfo Gualtieri

Palmi, il candidato sindaco Calabria interviene sulla questione “Strisce blu”

L’assessora alla cultura Monteverdi: “Per il Teatro Politeama di Catanzaro è stata un’altra stagione artistica di grande respiro”

Reggio Calabria: l’occasione delle elezioni

Palazzo Alvaro ospita una mostra su Agostino Straulino, Versace: “Promuoviamo la cultura del mare come scuola di vita”

Crotone: avviati i lavori di bonifica dell’area degli ex Mercati Generali

Fine commissariamento sanità, Ugl: “Cosa significherà nel concreto?”

Una delle filastrocche, cantate in “Le curiose storielle di una stellina”, diventa una fiaba sonora

In Calabria offerta case in affitto (+25%) e canoni (+20%) in aumento

Cosenza: domani il Consiglio comunale aperto sulla gestione dello stadio San Vito-Marulla

Fino al 18 aprile in Calabria screening cardiovascolari gratuiti per tutti i cittadini

Successo oltre le attese per l’Arancia Rossa della Valle del Neto: tra festa, agricoltura e prospettive di mercato

L’indagine LAV effettuata in 16 regioni italiane, tra cui la Calabria, presenta nuovi dati sul rapporto tra preadolescenti e animali: quasi il 42% ha...

A Reggio Calabria apre Brama Pub: atmosfera british, anima calabrese e mixology d’eccellenza nel cuore del centro storico

IX Congresso della FeneaUil Calabria

Reggio Calabria: il 17 aprile presentazione del libro di Domenico Rosaci “Gnosi: il Vangelo secondo Cristo”

Agroalimentare: Confesercenti Calabria e Agrocepi presentano a Cosenza l’accordo strategico

A scuola di autoimprenditorialità e idee innovative all’Umg di Catanzaro: al via “Innovation Day – Cal.Hub.Ria Lab”

Ebraismo: Klaus Davi ambasciatore del Magen David Adom Italia

Dal 14 al 16 aprile a Vibo Valentia masterclass del maestro Sébastian Jacot, primo flauto della prestigiosa Berliner Philharmoniker

Cia (Agricoltori Italiani Calabria): “Attenzione a gestione risorse idriche regionali”

Marino (Forza Italia Giovani Reggio): “La fine del commissariamento segna l’inizio di una nuova stagione di responsabilità e crescita per la Calabria”

Dalla Locride “Lamentarsi” il primo singolo dei Whisky sullo Jonio

Il Museum Day illumina la Primavera della Bellezza AIParC

A Reggio Calabria in scena la commedia “Don Sarbaturi Bonocori”

“La casa di Nemo” a Catanzaro confronto operativo sugli spazi neutri: al centro la tutela dei minori nei contesti familiari complessi

Torna in patria il lavoro in argilla “Torso di donna” di Luigi Verrino dopo l’esposizione al Marca di Catanzaro

Primavera a New York. Gli studenti del Polo Liceale “Campanella Fiorentino” partecipano alle commissioni dell’ONU

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – Istituto Comprensivo “G. Rodari” Soveria Mannelli

Cresce l’attesa per il Concorso Interregionale ABI Professional

“Una storia che inizia prima di nascere”: a Pellaro l’evento del coordinamento cittadino di FI dedicato alla lettura nei primi 1000 giorni di vita

Il 15 aprile a Soverato incontro sul tema “Calabria del non finito. Scandalo e poetica dell’incompiuto”

Pioggia di intitolazioni di vie, i consiglieri FI attaccano la maggioranza: “Corsa ai nastri a un mese dal voto, la memoria non si usa...

La solidarietà dell’Asp di Reggio Calabria al dott. Aldo Ingegnere

“1ª Sagra ru Purtuallu” di Villa S. Giuseppe, Battaglia e Tripodi: “Valorizziamo il registro De.C.O. in cui rientra il prezioso agrume”

Antenate Resistenti, all’UniCal l’incontro con Luciana Percovich e Roberta Fenci

Il centro si riorganizza, a Roma il congresso nazionale: Calabria presente nella nuova governance

Reggio, Antonino Malara torna con il Pd: “Riabbraccio la comunità democratica con la quale condivido principi e valori”

Vasto incendio tra Martirano Antico e Conflenti: vigili del fuoco in azione

Emodialisi a Paola, Di Natale: “Trasferimento non davvero temporaneo, servono chiarimenti”

Reggio Calabria celebra il Made in Italy: focus su giovani competenze e innovazione

Reggio, intitolata via di Gallico Marina allo scrittore e giornalista Giuseppe Malara

Conservazione del posto, CdL: come funziona per malattia e infortunio

Cosenza, protocollo per i senza dimora: nasce la rete integrata dei servizi sociali

Gioia Tauro celebra l’Earth Day: studenti protagonisti del cleanup promosso da Plastic Free

Alecci (PD): “La sconfitta di Orban segnale per un’Europa più unita”

L’Arbëria crotonese vola in Kosovo: Fili Meridiani ed Emira Digital alla Fiera di Prishtina

Reggio, ‘La Strada’ accende i riflettori su Pellaro: “Realtà completamente abbandonata”

Educazione finanziaria, nuovi webinar di Poste Italiane per i cittadini di Reggio Calabria

FIMP, il reggino Giuseppe Zampogna eletto nel Collegio dei Probiviri nazionale

Resti umani nei pressi di un’abitazione a Catanzaro: indaga la polizia

Bim Bum Basket Rende, vittoria pesante su Milazzo: 82-73 e playout conquistati

Danza sportiva, Salus Sana protagonista ai Regionali Calabria 2026

Sanità in Calabria, il PD di Siderno attacca: “Prevenzione assente, diritti negati”

Vinitaly, Cirillo: “La Calabria a Verona porta il volto migliore della nostra terra”

Colpo esterno della Viola: Monopoli ko, decide un super Laganà

San Giovanni in Fiore (Cs): il Comitato 18 Gennaio candida Pino Belcastro a sindaco

Dierre sconfitta a Catania, coach Inguaggiato: “I ragazzi hanno dato tutto, testa alta”

Emergenza Idrica e Territorio: Cia-Agricoltori Italiani Calabria lancia l’allarme sui bacini della Sila e chiede un Piano Straordinario di Manutenzione del Territorio

Rosarno (RC), atto intimidatorio contro un medico di base: incendiato l’ingresso dello studio

Per il bene della Reggina, questi signori vanno lasciati da soli

Reggio Futura ed il patto di ferro tra Scopelliti e Cannizzaro: “Serve una visione. Uniti contro il csx”

“Verso la Festa del 25 Aprile” – Il ruolo delle donne nella Resistenza di ieri e di oggi al centro delle iniziative ANPI e...

A Vallefiorita la Festa della Divina Misericordia

All’Università Magna Graecia di Catanzaro la presentazione del libro “Denaro al femminile: una sfida possibile” di Chiara Galgani e Valeria Santoro

La Calabria sul tetto del calcio paralimpico: la “TOTÒ FOR SPECIAL ONES” è campione interregionale 2026 e vola a Coverciano

Nasce in Calabria il primo Club Innovativo di Scopo del Distretto Rotary 2102: “Agorà – Res Publica”

“C’è molta speranza (ma nessuna per noi)”. Nicola H. Cosentino ha presentato il suo romanzo al Premio Sila ‘49

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook