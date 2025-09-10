Cosenza: domani il convegno dedicato alla figura di Indro Montanelli

Domani 11 settembre alle ore 17,30 al Gran Caffe Renzelli a corso Telesio a Cosenza si terrà l’incontro organizzato da Nazione Futura su Indro Montanelli,il giornalista, il conservatore.
Introdurrà Vincenzo Campanella, responsabile del circolo di Nazione Futura di Cosenza. Relazionerà Vittorio Lombardi docente universitario di diritto.
Terrà una lectio magistralis il presidente dell’ordine dei giornalisti Giuseppe Soluri.
In un messaggio inviato agli organizzatori Marco Rizzo ha definito Montanelli “un gigante. Un avversario per noi ma un giornalista unico”.