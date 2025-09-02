“La verità è sempre rivoluzionaria” - Antonio Gramsci
L’ora blu si accende a Vakarici: poesia, mare e memorie di Maria Curatolo risplendono nel salotto diffuso

Nella cornice del Salotto Diffuso di Vakarici arriva L’Ora blu, la raccolta poetica di Maria Curatolo che è un viaggio in un’atmosfera sospesa tra sogno e memoria. Il titolo, evocativo come un istante magico tra tramonto e notte, apre varchi di autenticità quotidiana scandita da temi ancestrali come il mare, i mestieri, la famiglia e le radici. Attraverso versi che raccontano il borgo marinaro di Schiavonea, la poesia dell’autrice diventa veicolo di un’identità viva, segnata dal mito, dal dolore della partenza e dal sogno del ritorno.

 

INCONTRO CON L’AUTRICE IN PIAZZA SCURA

L’evento è atteso domani (mercoledì 3) in piazza Scura a partire dalle 21. Sarà un momento di incontro che fonde narrazione, arte e comunità nel cuore del borgo arbëresh in una serata pensata per restituire alla poesia il suo potere evocativo in un contesto vivo e partecipato. Ad introdurre il dialogo tra il prof Giuseppe De Rosis e l’autrice, moderato da Erminia Madeo, saranno i saluti istituzionali dell’Assessore Francesco Godino.

 

LETTURE, INSTALLAZIONI E MUSICA SOTTO L’ORA BLU

La serata si arricchirà di letture a cura di Placido Bonifacio, Angela Campana, Katia Genova e Grazia Vulcano, che daranno voce ai versi carichi di immagini quotidiane e memoria ancestrale. L’installazione artistica di Angela Forciniti renderà visivamente tangibile l’atmosfera sospesa di quel momento tra il giorno e la notte. Mentre a fare da cornice e accompagnamento emotivo ci penseranno le incursioni musicali di Paolo Savoia.

 

VERSO UN FINE ESTATE ALL’INSEGNA DELLA POESIA

Vakarici continua così il suo percorso nella programmazione del Salotto Diffuso d’Estate che, partita con il 20esimo Concorso dei Vini arbëresh lo scorso 5 luglio e declinatasi con la 42esima edizione della Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe passando per tutta una serie di iniziative che hanno arricchito il carnet di luglio e agosto, ha trasformato lo spazio pubblico in un luogo di cultura e identità condivisa, dove ogni evento rimane un invito a tornare al senso profondo delle radici e della tradizione.

