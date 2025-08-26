“Pace in mostra: giovani voci, nuove prospettive”: il Comune di Mendicino approva una manifestazione d’interesse per giovani artisti sul tema della pace

L’Amministrazione comunale di Mendicino informa di aver approvato una manifestazione d’interesse rivolta a giovani artisti interessati a partecipare a una mostra sul tema della pace, in programma nei prossimi mesi.

Gli artisti sono invitati a raccontare il valore universale della pace con opere di pittura, fotografia, installazioni/illustrazioni/disegno, arte digitale o tecnica mista, offrendo la propria visione di pace.

La pace è intesa come diritto fondamentale di ogni individuo, come spazio di convivenza nel rispetto della dignità, della libertà e della dignità umana, nonché come motore di sviluppo, inclusione e dialogo tra culture diverse.

Questa iniziativa dell’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a creare opportunità di espressione e riflessione pubblica, valorizzando i giovani talenti e promuovendo una cittadinanza attiva.

Attraverso la mostra si intende stimolare dibattito, empatia e consapevolezza civica, offrendo al territorio uno spazio di incontro tra arte, memoria e responsabilità sociale.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla Sindaca Irma Bucarelli, per la quale «la pace non è solo un ideale, è una pratica quotidiana che si costruisce con gesti concreti di ascolto, dialogo e rispetto».

«Attraverso questa iniziativa vogliamo offrire ai giovani un palcoscenico per raccontare la pace con creatività, per rafforzare la coesione del nostro tessuto sociale e per trasformare l’arte in motore di cambiamento positivo nella nostra comunità», ha aggiunto la Sindaca.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 30 settembre 2025.

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra pubblica, aperta alla cittadinanza.

Per partecipare, inviare la manifestazione di interesse via PEC a: comunemendicino@mailcertificata.biz

“L’arte può unire, costruire ponti e generare riflessione”: questo il messaggio che l’Amministrazione comunale ha scelto di portare convintamente avanti.