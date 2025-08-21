“Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura” - Fabrizio De Andrè
HomeAgoràAgorà CosenzaSalgemma Lungro Festival, chiusa l'edizione 2025 con il finale al Rifugio Campolongo
AgoràAgorà Cosenza

Salgemma Lungro Festival, chiusa l’edizione 2025 con il finale al Rifugio Campolongo

Non poteva che chiudersi nella “sua” montagna, e sotto un cielo incredibilmente stellato, il Salgemma Lungro Festival, con l’ultimo appuntamento del 20 agosto al Rifugio Campolongo, in un epilogo quanto mai coinvolgente per autenticità e atmosfera. A 1350 metri di altitudine, è stato il Dj set di Franco Siciliano ad accompagnare l’aperitivo al tramonto, aprendo la strada a una serata musicale che ha richiamato tantissimi appassionati tra i boschi del Parco Nazionale del Pollino. In uno dei luoghi che rappresenta la parte naturalistica più bella di Lungro, il violino di Andrea Micieli, il pianoforte del maestro Tommaso Morrone e la voce limpida di Annafrancesca Micieli sono stati un’offerta alla Natura e all’Arte, all’immensità del paesaggio del Parco. Il posto ideale per osservare poi dal telescopio le forme sorprendenti delle costellazioni e i pianeti visibili, raccontati da Francesco Gentile, Vincenzo Martino e Alfonso Mele.

Il finale perfetto per il Salgemma che quest’anno ha avuto inizio il 13 luglio con il live degli Out Of Tune, con Federica Perre, Roy Panebianco e Simone Ritacca, aprendo il festival con il loro sound energico, in una piazza che ha accolto anche la degustazione dei prodotti tipici con Sali&Sapori.

Per la sezione Serenate di sale, il 27 luglio, è stata poi la volta di Roberto Bozzo Trio che ha portato all’Anfiteatro Scalinata Vittorio Emanuele II un concerto bellissimo in cui, oltre a proporre i brani del suo nuovo album Gente che sa vivere, ha cantato insieme ai suoi musicisti brani popolari con arrangiamenti inediti. Il secondo concerto per Serenate di sale, il 5 agosto ha visto in piazza Nardò Tutto cresce e se ne va. Intorno a Pino Daniele” una produzione originale di Scena Verticale – con Sasà Calabrese, Dario De Luca, Daniele Moraca, Francesco Montebello e Roberto Musolino e, ospite d’eccezione, Alberto La Neve al sax. Uno spettacolo che ha restituito le atmosfere della Napoli del cantautore partenopeo grazie ai suoi brani e alle sue musiche ormai patrimonio collettivo. Un omaggio intenso, arricchito dai monologhi di De Luca e da preziosi frammenti video che hanno riportato sullo schermo le parole e i volti familiari di Gianni Minà e Massimo Troisi.

La sezione Sale fino è stata, invece, tutta per Tonino Carotone che l’8 agosto, in piazza Garibaldi, ha proposto Unplugged Experience. Uno show all’altezza di un artista internazionale che, oltre ad aver presentato alcuni brani del suo nuovo lavoro Mondo DiVino, ha omaggiato i suoi miti italiani Fred Buscaglione e Renato Carosone.  Il cantautore spagnolo ha portato a Lungro la sua voce ruvida e la sua grande ironia e, acclamato dal pubblico, dopo il concerto si è fermato a lungo tra la gente, condividendo con gusto la socialità della piazza.

Oltre al cartellone musicale, il festival ha manifestato la sua vocazione culturale e sociale, con la miniera di salgemma – luogo simbolo della comunità arbëreshë – che resta al centro di un processo valorizzazione della memoria e di attenzione istituzionale. Il Comune di Lungro ha scelto di promuovere la rassegna – ideata e realizzata da Piano B – ottenendo il sostegno del Consiglio regionale della Calabria, il patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza e, per il secondo anno consecutivo, della Fondazione Italia Patria della Bellezza. Quest’ultima, ha inserito Lungro anche nell’Atlante della bellezza, mappa nazionale delle esperienze che hanno saputo rigenerare spazi e storie locali.

«Il festival ha riportato al centro la nostra comunità e il suo patrimonio più prezioso – ha dichiarato il sindaco Carmine Ferraro –. Gli artisti hanno trovato in Lungro un contesto accogliente dove si sono sentiti veramente a casa, hanno invaso con la cultura i luoghi del nostro centro storico, anche quelli che normalmente non erano stati immaginati per ospitare spettacoli. La piazza ha sempre una funzione aggregatrice, ma anche arrivare là dove nessuno se lo aspetta, significa dare vita a luoghi che altrimenti resterebbero ai margini. Questo vuol dire coinvolgere la comunità, anche nel percorso che abbiamo intrapreso sulla miniera. Vogliamo che diventi accessibile, nei limiti consentiti, e diventi parte di un percorso culturale e turistico, sempre con attenzione alla sicurezza e al valore ambientale».

Per Erika Liuzzi, di Piano B, «questo festival è diventato un laboratorio che continua a crescere. Ormai la voce si è sparsa e tanti artisti chiedono di venire a Lungro non solo a esibirsi, ma proprio per vivere la comunità, fare esperienza di condivisione. Anche questo significa tenere alta l’attenzione sulla memoria e sul recupero della miniera. Quando anche loro scelgono di capirne di più e di parlarne, significa che il nostro messaggio è arrivato, e da loro può essere amplificato. Questo è il senso di un progetto culturale come il Salgemma».

Il Festival dedicato alla valorizzazione della storica Miniera di Salgemma e del patrimonio calabrese, è diventato un modello di riferimento replicabile per tante realtà locali che lo chiedono come sostegno culturale nell’attivazione di processi virtuosi nei contesti periferici.

Articolo PrecedenteTrebisacce: la moda di Elio Guido incanta “La Notte della Fenice”
Articolo SuccessivoTorna a Diamante “7 giorni con le donne per i diritti umani” per riflettere sull’equità di genere e sui diritti umani
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Progetto “EDUCA”, donata attrezzatura sportiva al Centro Giustizia Minorile per la Calabria

Reggina Primavera: romantica reunion a distanza di 33 anni dalla storica finale contro il Torino

Torna a Diamante “7 giorni con le donne per i diritti umani” per riflettere sull’equità di genere e sui diritti umani

Muraca (Pd): “Mobilità al Gom di Reggio, una procedura opaca che offende la trasparenza. Si proceda alla doverosa pubblicità della procedura di mobilità volontaria...

Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso di sedazione innovativo per la sedazione pediatrica

Al Festival Euromediterraneo di Altomonte arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

Nel Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia il convegno “Visioni dell’Aldilà in Magna Grecia. Riflessioni intorno alla Tomba 19 di Hipponion”

Factory Area Festival al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, grande successo per la prima giornata e stasera si fa il bis con...

Il 31 agosto a Crotone “Pedalando per la Pace: Salviamo i Bambini”

Le Notti dei Folli, il programma completo del festival a Siderno

A Bisignano al via il progetto “Baskettiamo” della Bim Bum Basket

Expo Fata 2025, Unpli Calabria al fianco della Fondazione Mancuso

Come viene applicata l’intelligenza artificiale nell’interfaccia dei casinò online – Il parere degli esperti di Fat Pirate

Il 22 agosto a Oppido Mamertina (RC) Max Gazzé in concerto con la Calabria Orchestra

Europa Verde Calabria: “Candidatura Tridico è notizia importante”

ReggioFest 2025 inaugura “AGAPE”, il festival che racconta le sfumature dell’amore

Rifondazione: “Con Tridico possibile cambiamento in Calabria”

Oliverio a moglie Congi: “Associazione ‘#Siamo tutti Serafino nel segno di Antigone’ è simbolo di lotta”

Spot sul MID, ad Annalisa Insardà premio Azzurra Film per interpretazione e talento

AmaraCalabria contest 4° edizione: a Reggio Calabria l’1 settembre

“20 anni di nuova vita”, domenica a Reggio Calabria Giusy Versace celebra il “compleanno della sua rinascita”

Il cordoglio del sindaco Caruso per la scomparsa di Giorgio Sganga

IX Borgia Film Festival: ecco i premiati

A Cirò torna la rassegna “Note piccanti nel borgo”

Crisi e nuove abitudini: l’auto si fa leggera con il noleggio a lungo termine

“Le Dee di Epizefiri 2025″, a Siderno torna l’evento di beneficenza per l'”Angela Serra”

Un tuffo nel passato degli uffici giudiziari a Cropani: presentato il libro di Tommaso Stanizzi

A Montalto Uffugo torna il Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”: presentato il programma della XXIII edizione

Antibiotico-resistenza, importante ricerca dell’Università Magna Græcia di Catanzaro pubblicata sul Journal of Medicinal Chemistry

“Amor ch’a nullo amato: viaggio nell’amore tra letteratura e vita” al Parco archeologico di Castiglione di Paludi

AV Salerno-Reggio Calabria, Loizzo (Lega): “Ok a gara per Galleria Santomarco passo avanti verso collegamenti moderni e sicuri”

Sapore di Mare 2025: si conclude la terza edizione tra gusto, musica e cultura nella marina di Catanzaro

Partiti gli interventi del project financing della pubblica illuminazione. Franz Caruso: “Progetto strategico che proietta Cosenza verso obiettivi comunitari”.

Gioco responsabile e controllo del bankroll: l’opinione degli esperti di Bigclash casino

Regionali, annullata la riunione dei partiti del “Progetto Riformista”

Catanzaro, Veraldi (Azione): “Quartiere Santa Maria abbandonato”

Raddoppio galleria ‘Santomarco’, Minasi (Lega): “Passaggio strategico per Alta Velocità”

Calabria, Novello (Anci) interviene sull’emergenza cinghiali: “Bisogna riconoscere e valorizzare il ruolo dei cacciatori”

“Cimitero degli orrori” a Tropea, arriva la prima condanna definitiva: due anni e quattro mesi per Roberto Contartese

Somministrazione e vendita di alimenti, l’amministrazione incontra l’Asp in vista della fiera di Portosalvo

Trebisacce: la moda di Elio Guido incanta “La Notte della Fenice”

Rissa tra famiglie a Le Cannella (KR) per manovra azzardata: 7 feriti e 5 arresti

Oggi al via a Catanzaro “Factory Area Festival”, Monteverdi e Costantino: “Il meglio della musica contemporanea sulla terrazza più bella della città”

Giallo a Gioiosa Jonica: trovato nel centro storico cadavere avvolto in un lenzuolo. Indaga la Procura di Locri

“L’innocenza”, il film giapponese di Hirokazu Koreeda in proiezione al Chiostro di San Domenico a Lamezia Terme

“We are Belvedere”, la Calabria che dialoga col mondo: l’associazione ‘Ricchezze Mediterranee’ assegna il riconoscimento ad Alessandro Crocco per Made in Italy e internazionalizzazione

“Elevata contaminazione di origine fecale”: sequestro in area depuratore a Nardodipace (VV)

Stadio Battaglia a Taurianova non più a porte chiuse, applicata la linea Biasi: approvata delibera con cui l’Asd compartecipa ai lavori

Calcio, Crotone-Benevento: divieto di vendita biglietti ai tifosi campani

DL infrastrutture convertito in legge: novità per l’autotrasporto sui tempi di attesa. La Fit Cisl Calabria: “Ridistribuire indennizzi anche agli autisti”

Carito (PD Lamezia): “La Calabria ancora senza medici d’urgenza: la mancata formazione aggrava la crisi sanitaria regionale”

Il documentario “Ugualmente diversi” con la regista al Cinema Vittoria Sala Rossa di Locri

All’Annunziata la RET CAM, un’apparecchiatura di ultima generazione: il dispositivo medico avanzato utilizzato in collaborazione con gli oculisti

Movimento No Ponte: “Processioni negate e territori abbandonati: miliardi per il Ponte e niente per le aree interne”

Dalla Piana all’Aspromonte: Carabinieri al fianco dei cittadini per un agosto tranquillo

Festival d’Autunno, una “Carmen” intima e travolgente conquista il pubblico

Miss Italia Calabria incontra Miss Framesi Calabria 2025

Uil Calabria: “Il diritto alla mobilità degli anziani va garantito. La Regione risponda e vari subito un piano organico per il Tpl”

Regione: “Ci stringiamo con commozione a famiglie vittime tragedia del Raganello”

Alla chiesa di San Filippo di Pellaro (RC) incontro “Reggina, sogni ed emozioni”

Serraino: “Tornerà a nuova vita l’immobile per la Capitaneria di Porto a Lido, rigenerazione urbana fattore importante per il decoro e la vivibilità”

“Il cibo come metafora nella letteratura di lingua inglese”: stasera incontro a Reggio Calabria

Sunsetland: appuntamento con il violino elettrico internazionale del dj Andrea Casta

Gioia Tauro: minacce di morte a moglie e figlie, arrestato 40enne

Il magico Bustric arriva a Locri

Cittanova ospita la Festa Metropolitana dell’Unità: focus su politiche per l’autonomia delle donne

Narcotraffico internazionale: catturati a Ibiza tre latitanti della ‘ndrangheta

Redel: con il raduno si apre la nuova stagione

Premio Inedito Rhegium Julii 2025. Tutto pronto per il gran galà finale

Reggio: l’Anassilaos ricorda la battaglia di piazza Duomo del 1860

Il 21 e 22 agosto “Culture a confronto” a Tropea

Reggina: possibile presentazione della squadra presso l’Arena dello Stretto

In arrivo in Calabria Enrico Brignano: il 27 agosto al Teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme con il suo nuovo show “Bello di mamma”

Casi botulino, Anniballi (ISS): “Le cure funzionano, ma il recupero può essere lungo”

Inaugurazione asilo comunale a Nordodipace

Martino (coordinatore Democraticamente Uniti per la Calabria): “Alle prossime elezioni sosterremo Forza Italia”

Villa San Giovanni diventa “Comune amico delle Tartarughe Marine”

Collettivo Aurora: “Quando un parto diventa notizia: il persistente ruolo oppressivo di un certo giornalismo sul corpo e le scelte delle donne”

Cosenza, il sindaco Caruso: “Intitoleremo una strada della città a Padre Fedele, per ricordarne figura e carisma”

Il 22, 23 e 24 agosto “Borgo diVino in tour”, rassegna enogastronomica itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia”: arriva a Fiumefreddo Bruzio (CS)...

Pronto Soccorso di Lamezia Terme, Scaramuzzino: “Una vergogna che racconta la crisi della sanità calabrese”

Celebre: “Importante aggiudicazione gara galleria Santomarco”

Villa San Giovanni (RC), Tar Calabria: “Slot irregolare e vicinanza a luoghi sensibili, legittima la chiusura di una sala giochi”

Rubbettino, Lanificio Leo, Terme Caronte, Callipo e Celestino: gli eventi culturali dei musei d’impresa

A Verbicaro Festa Provinciale di Rifondazione: due giorni di dibattiti e musica contro guerre e sfruttamento

Rissa tra bagnanti sulla spiaggia di Le Cannella (KR): quattro feriti, uno è in gravi condizioni

Al “Peperoncino Jazz Festival” doppia tappa con Mafalda Minnozzi: la cantante di scena domani a San Nicola Arcella in duo con l’americano Paul Ricci,...

Violenza sessuale su due turiste nel Cosentino: indaga la Procura di Paola

Corigliano-Rossano, dal grano alla pizza: i bambini di Magnolia imparano a riconoscere la qualità negli ingredienti. Renzo “Educare al gusto è educare alla vita”

Delegazione di +Europa fa visita al carcere di Catanzaro: “Nessun sovraffollamento, ma la situazione è critica”

Nella chiesa della Presentazione del Signore in Lauropoli (CS) consegnata a Gaetano Attanà di Varopodio la 26^ borsa di studio intitolata al “prof Don...

I Casalinuovo e il ‘900, una famiglia divisa dal fascismo: a Catanzaro il talk conclusivo della rassegna “Sonati Vicinu”

“Confinato”: a Pellaro il reading su Cesare Pavese tra parole, musica e sapori green

Prestigioso premio conseguito dallo scrittore cosentino Giulio Bruno, con il suo ultimo romanzo “Le connessioni sentimentali dell’aldilà”

“Tutto il paese è mondo”: il 22 agosto a Palermiti (CZ)

Guardia Costiera di Crotone sequestra oltre 800 metri quadrati di strutture e opere abusive di pubblico demanio

Tonno Callipo Volley, Scarabottini: “L’obiettivo è vincere il più possibile!”

Anziano morto durante ricovero in struttura per anziani a Crotone: imputazione coatta per 4 persone

Manifestazione del “Tocco” a Gerace (RC)

Si conclude la terza edizione di “Sapore di Mare”: emozioni, sapori e spettacolo a Catanzaro

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook