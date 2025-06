Presentata la 29esima edizione di Moda Movie: il 9 e 10 giugno gli eventi conclusivi

Si è svolta questa mattina, nella sala Cardona della BCC Mediocrati a Rende, la conferenza stampa di presentazione della 29ma edizione di Moda Movie, il festival che premia il talento nella moda, nel cinema e nelle arti, in programma a Rende e Cosenza il 9 e 10 giugno 2025. L’incontro, a cui hanno preso parte il presidente della BCC Mediocrati Nicola Paldino, il direttore generale di Arsac Fulvia Caligiuri, il direttore artistico di Moda Movie Sante Orrico, la coordinatrice del progetto fotografico “Calabria e Radici” Stefania Sammarro e l’esperta agroalimentare e madrina di Sapori Mediterranei Anna Aloi, si è aperta con la sfilata della mini capsule collection realizzata dalla fashion designer cosentina Elisa Sciammarella, fra i vincitori della passata edizione di Moda Movie. Apprezzamenti sinceri per la manifestazione e per il suo ideatore, sono stati espressi dal presidente Nicola Paldino, che ha confermato la ormai storica vicinanza al progetto, così come parole di stima sono state espresse dalla dott.ssa Fulvia Caligiuri, per la quale eventi come Moda Movie aiutano a far crescere e conoscere il territorio. Una regione e un territorio ricchi di ricchezze paesaggistiche ed enogastronomiche al centro di alcune delle iniziative inserite in questa 29ma edizione, quale il progetto “Calabria e Radici”, aperto anche agli istituti scolastici, su cui è intervenuta la fotografa Stefania Sammarro raccontando l’entusiasmo dei giovani studenti alle prese con il workshop fotografico. Altrettanto entusiasmo è stato espresso dal direttore artistico della sezione Sapori Mediterranei Anna Aloi, la quale, soffermandosi sul progetto “Alta Moda – Sapori di Calabria” per il quale sono stati realizzati 15 outfit ispirati a prodotti della filiera agroalimentare calabrese, ha dichiarato che il binomio moda e cibo è portatore di bellezza e bontà. Il programma nei suoi dettagli è stato esplicitato dal direttore artistico Sante Orrico, il quale, sottolineando ancora una volta la passione e l’impegno che il festival comporta, ha anticipato già qualche dettaglio sulla 30ma edizione, lasciando intendere la volontà di chiudere un cerchio, ma lasciando aperta la porta ad eventuali collaborazioni. Accorato anche l’intervento di Franco Bartucci, direttore responsabile del Tabloid Moda Movie, magazine del festival. L’incontro si è concluso con una degustazione di prodotti a km 0 a cura della famiglia Barbieri di Altomonte, storico partner di Moda Movie, in rappresentanza della quale era presente Laura Barbieri.