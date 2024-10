Parte domani all’Unical la due giorni di confronto e approfondimento sulla IA applicata alla diagnostica materno-infantile

Si apre domani nell’Aula Magna dell’Università della Calabria il 7° Convegno Nazionale di Neonatologia “Città di Alarico. Due giornate, sette sessioni di lavori, in cui si tratteranno rilevanti problematiche neonatologiche e di Medicina perinatale con particolare attenzione alle malformazioni genetiche ed alla diagnosi prenatale.

Domani alle 14,30 gli interventi del Rettore dell’Unical, Nicola Leone, del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar e il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Marcello Maggiolini faranno il punto sulla Facoltà di Medicina e sul percorso di trasformazione dell’Azienda ospedaliera in Universitaria.

I lavori del simposio si apriranno sabato con una relazione sulla “Promozione del latte materno: cosa fare” svolta dal prof. Massimo Agosti della Società Italiana di Neonatologia alla quale – ore 10.00 – seguirà un flash mob per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’allattamento materno.