La città di Saracena ricorda i parroci don Domenico, don Fulgenzio e don Leone

Quando la Bellezza è pure Tensione dell’Essere verso l’Altro. Con questo approccio la comunità di Saracena ha rinnovato il suo ricordo per i parroci Don Domenico Cirianni, Don Fulgenzio Nguza Mikaz e Don Leone Boniface (della parrocchia di San Leone Vescovo e di Santa Maria del Gamio – rispettivamente venuti a mancare nel 2018, 2016 e 2022) i quali hanno testimoniato, nel loro ministero, la fede e lo Sguardo verso il prossimo, espressione di Umanità piena e di continua Richiesta di Abbraccio e di accoglienza.

Il momento di gratuità e condivisione si è svolto legandolo all’opera di cura che attuano le associazioni e la parrocchia nel sociale e, ancora, insieme- come l’incontro ha richiamato- per devolvere il ricavato della serata, del 6 agosto, al ristoro di chi è più fragile e bisognoso, sempre al centro dello sguardo dei tre sacerdoti attenti alla promozione della dignità umana.

L’appuntamento, come sempre, ha goduto dell’organizzazione dell’Associazione “Il Sorriso“, della collaborazione della Parrocchia di San Leone e Madonna del Gamio (guidata oggi da padre Stefano Mendez), del sostegno del Comune con il coinvolgimento delle associazioni e movimenti che si adoperano in parrocchia oltre alla disponibilità dell’impresa ristoratrice che ha reso concretamente fattibile il convivio accompagnato da diversi volontari.

Un’opportunità per sottolineare, ancora una volta, cosa ha generato e suscitato l’impegno vissuto ed offerto, con dedizione , dai tre presbiteri durante la loro esistenza a Servizio della vocazione, del bene comune e di quanti li percepivano- in un legame fraterno- come riferimento e guida, grazie alla capacità di annunciare la Parola di Dio, spiegarla, viverla, sempre pronti a condividere gli accadimenti e a implicarsi a partire da un criterio essenziale per il riconoscimento del carisma che li aveva generati : il vero fascino del Cristianesimo di cui sono stati interpreti appassionati.

Ecco come la libertà di Dio si muove nella vita, come coinvolge partendo da persone o da luoghi. E’ sicuramente la modalità nella quale si sono mossi Don Domenico, Don Fulgenzio e Don Leone a Saracena, a partire da quell’ Amore per la realtà che li connotava e che ancora oggi, chi li ricorda, evoca.

Alla luce di tutto ciò hanno dato il loro contributo, introducendo la semplice serata, Vittoria Diana, presidente del sodalizio “Il Sorriso” , con la docente Isabella Alfano, una delle operatrici che offre il proprio servizio in parrocchia, oltre al Vice Sindaco, Biagio Diana (il quale ha portato pure il saluto del Sindaco Renzo Russo, impossibilitato), che hanno spiegato (anche ringraziando quanti hanno partecipato) le ragioni dell’appuntamento, ormai alla sesta edizione per una solidarietà diffusa, scelta e proposta- fortemente all’unisono- al fine di rammentare ed affermare il patrimonio spirituale ed umano lasciato dai tre religiosi per accrescere quella condivisione, sempre più necessaria e sostanziale, nell’esistenza contro un tempo segnato dall’individualismo e dall’indifferenza.