“Vakarici il salotto diffuso” entra nel vivo: a Vaccarizzo Albanese caccia al tesoro e Torneo delle Gjitonie

Entra nel vivo l’edizione 2024 della programmazione socio-culturale estiva. Per il suo decennale essa è impreziosita dalla ufficializzazione del brand di marketing territoriale della destinazione turistico-esperienziale VAKARICI IL SALOTTO DIFFUSO. Il logo, sintesi dell’identità distintiva del borgo arbëreshe, da oggi in poi accompagnerà, incornicerà e promuoverà con un unico messaggio all’ospite ed al visitatore tutta la proposta istituzionale da gennaio a dicembre.

DUE APPUNTAMENTI PER IMPOSSESSARSI DEL CENTRO STORICO

I prossimi due appuntamenti in calendario hanno proprio un obiettivo preciso dell’Amministrazione Comunale guidata da Antonio Pomillo: impossessarsi fisicamente e spiritualmente del Salotto Diffuso e della straordinaria eredità, custodita e tramandata da tutto ciò che traduce, significa, rievoca e simboleggia ogni palazzo, chiesa, vicolo, piazza o casa del Centro Storico. Entrambi coordinati dall’assessore Giovanni Romano, si tratta della Caccia al Tesoro notturna in programma giovedì 8 agosto a partire dalle 21.30 per la quale Ettore Marino ha redatto gli indovinelli in endecasillabi e dello storico Torneo delle Gjitonie (i rioni) che si disputerà lunedì 12 agosto alle 20 nel campo della scuola.

LUOGHI E PAROLE IN ENDECASILLABI PER LO SPIRITO DEI LUOGHI

Un gioco per grandi e piccini, un’esperienza unica per i bambini ma anche un modo per gli adulti di acquisire consapevolezza e interpretare divertendosi lo spirito dei luoghi. Tutti forniti di torcia, si partirà dalla centralissima Piazza Scura, alla ricerca del tesoro addentrandosi, a piedi, tra le magie del salotto diffuso. Diverse squadre, che saranno allestite da un minimo di quattro ad un massimo di dodici persone in base al numero dei partecipanti. Ad ognuna sarà consegnata una piantina dell’area interessata dalla grande caccia notturna per giungere al premio finale, non prima però di aver risolto undici quesiti in endecasillabi.

RITORNA ALLA GRANDE IL TORNEO DEI RIONI NEL CAMPETTO SCUOLA

Dopo qualche anno di pausa ritorna il Torneo dei Rioni che negli anni passati ha riscosso tanta partecipazione. Quest’anno la competizione sarà ospitata nel campetto della scuola comunale a causa dell’indisponibilità del Campo sportivo comunale, interessato da lavori di ristrutturazione, altro storico intervento dell’Esecutivo che sarà consegnato alla comunità nei prossimi mesi. Le squadre delle Gjitonie dovranno essere composte da un massimo di 8 persone miste (bambini, ragazzi, adulti) residenti nello stesso quartiere. Ogni team si confronterà sul campo attraverso uno scontro a gironi che saranno allestiti prima dell’inizio delle gare.