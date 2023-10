Il Sindaco Franz Caruso si congratula con lo studente cosentino vincitore del premio “Isabella Morra”, nella sezione poesia

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni allo studente cosentino del Liceo Classico “Bernardino Telesio”, Gabriele Garofalo, per la brillante affermazione conseguita durante la XIII edizione del premio letterario “Isabella Morra”, svoltasi nei giorni scorsi a Monza.

“Siamo fieri ed orgogliosi – ha sottolineato Franz Caruso – dell’ottimo risultato conseguito dal giovane Gabriele Garofalo che si è affermato in una sezione, quella dell’impegno civile nella poesia, nella quale ha conseguito il primo premio dalle mani di una delle esponenti di spicco di una delle case editrici più importanti d’Italia, Mursia. Gabriele è una delle tante eccellenze provenienti dalla scuola cosentina che si rivela ancora una volta autentica fucina di talenti dalla quale emergono molto spesso giovani con una formazione e profitti scolastici invidiabili. Sono queste le intelligenze del futuro e sulle quali si fonda la futura classe dirigente. Il fatto che Gabriele Garofalo si sia affermato nella poesia – ha aggiunto Franz Caruso nel suo messaggio di congratulazioni – conferisce un valore aggiunto al premio ricevuto. Quando nella scorsa primavera – ha detto ancora il primo cittadino – abbiamo concluso al teatro Rendano la prima edizione del Festival della poesia, promosso dal Comune e dalla Fondazione Giuliani, abbiamo inteso lanciare un segnale importante verso un mondo, quello appunto della poesia, che spesso non viene considerato e altrettanto spesso viene dimenticato. Nell’era dei social apprendere che un nostro giovane concittadino, come Gabriele Garofalo, si dedica alla poesia, ci riempie non solo d’orgoglio, ma rappresenta una sana iniezione di ottimismo perché la poesia è la sublimazione dell’approfondimento culturale e del cammino educativo”.