A Mendicino “Tutti i bimbi in bibilioteca”: l’annuncio dell’ex assessore Bucarelli

L’ex Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mendicino Irma Bucarelli, attualmente commissariato, comunica alla cittadinanza il prosieguo del Progetto “Misure di Sostegno per Biblioteche ed Archivi Storici Pubblici”, In attuazione all’Azione 6.8.3 del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 per il progetto “Mendicinolegge. La lettura che disSeta”.

Si tratta di un Progetto già finanziato dalla Regione Calabria, per un importo di € 60.000, che prevede laboratori di lettura, laboratori astronomici sull’osservazione delle stelle e osservazioni naturalistiche che dureranno per tutto il mese di Settembre.

Una iniziativa importante, ascrivibile all’impegno dell’ex Assessore Bucarelli che si dice «contenta e orgogliosa di constatare che tutti i progetti messi in cantiere, programmati e in itinere, stiano continuando. Insieme alle tante Associazioni e ai tanti amici abbiamo messo a disposizione della comunità e prima ancora delle scuole e dei nostri ragazzi una iniziativa inclusiva, indirizzata al miglioramento del servizio offerto dalla nostra Biblioteca “Pier Paolo Pasolini”, consapevoli che l’educazione alla lettura rappresenta un baluardo fondamentale per la democrazia e per la formazione delle nuove generazioni».

Il Comune di Mendicino, nell’ambito del bando regionale in questione, è stato tra i primi comuni finanziabili per capacità tecniche e progettuali e il risultato conseguito è stato possibile grazie a un’azione congiunta fra Pubblica Amministrazione, Associazioni cittadine e Istituzione scolastica. Per tutto ciò «voglio ringraziare ancora una volta per l’impegno profuso le Associazioni Maschera e Volto, Erbanetta, Aiutiamoci APS, Gruppo Astrofili e l’IC di Mendicino nella persona del Dirigente scolastico Assunta Morrone» aggiunge Irma Bucarelli, che ringrazia altresì il Commissario Prefettizio «che sta portando avanti tutti i progetti finanziati e in itinere nell’ambito delle mie deleghe», nonché gli Uffici comunali e tutti i dipendenti «che giornalmente lavorano affinché le molteplici attività programmate possano proseguire senza intoppi».

Dall’11 al 14 settembre prossimi, nell’ambito del Programma Inclusivi in Biblioteca, sono previsti laboratori di promozione alla lettura e di inclusione sociale rivolti a “TUTTI I BIMBI IN BIBLIOTECA”.